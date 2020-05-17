Son Dakika | Açıkladı: Fenerbahçe'nin aradığı teknik direktör benim!
Süper Lig ekibinin hocasından flaş açıklama...
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"Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu yakın zamanda yanıt bulacak gibi duruyor.
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Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından titiz bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temas sağlamıştı.
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Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.
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Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise "Sayın Pellegrini, Fenerbahçe'nin muhteşem ve tarihi bir kulüp olduğunu düşünüyor. Daha fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe muhteşem bir kulüp" ifadesini kullanmıştı.
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Lİstede Türk teknik adamlar olarak ise Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Divan Kurulu'nda teknik direktörle ilgili olarak, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak...
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40-50 yaşları arası, Ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Ali Koç'un bu sözlerine Erol Bulut'tan cevap geldi.
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İŞTE EROL BULUT'UN SÖZLERİ...
Şu anda Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, A Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın Youtube hesabında flaş açıklamalarda bulundu.
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"Alanyaspor'a gelmeden önce İtalya'da görüşmelerim oldu. İki hafta üst üste maçları izlemeye gittim, görüşmeler oldu. Biraz daha süre istediler. Benim zamanım yoktu.
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Alanyaspor ve Türkiye'den birkaç kulüpten teklif vardı. Karar vermem gerekiyordu. 10 Haziran'da Alanyaspor'a imza attım. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.
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ALİ KOÇ'UN SAYDIĞI ÖZELLİKLER BENDE VAR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör kriterlerini sayarken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim.
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Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur.
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TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM
Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum.
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Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım. Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak."