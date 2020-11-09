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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 09:39 | 

Son Dakika | Abdullah Avcı'dan Trabzonspor açıklaması! Yarın resmen...

Trabzonspor'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı'dan açıklama geldi.

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Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan toplayabilen Trabzonspor, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.

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Ligin lideri karşısında bu sezonki en derli-toplu futbolunu oynayan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan bordo mavili ekipte artık gözler tamamen yeni hocaya çevrildi.

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Yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı’nın en genç yarın Trabzon’da olması bekleniyor. İşte detaylar...

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Trabzonspor'un 3 yıllığına anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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57 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninin ardından ise çarşamba günü takımla birlikte ilk antrenmana çıkacak.

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Avcı'nın ekibini de beraberinde getireceği ve yapılacak olan ilk antrenmanda oyuncuların bazı testlere tabi tutulacağı da öğrenildi.

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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda sıklıkla başarılı olacağına vurgu yaptı. Ayrıca takımın potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen ve eksik bölgelerin de devre arasında güçlendirilmesi durumunda çok daha iyi bir konuma gelebileceklerini belirtti.

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Takımla kaynaşma fırsatı için milli aranın da çok iyi bir fırsat olduğunu ifade eden ve kendisinin de bir çıkış yakalamak istediğini söyleyen Avcı, "Başarıya gerçekten açım. Zorlukları seviyorum ve zor olanı hep birlikte güzele çevireceğiz." dedi.

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Deneyimli teknik adam ayrıca, "Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Bu alacağımızı da kısa süre içerisinde tahsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Teknik ekibini önden Trabzon’a gönderecek olan Avcı için Trabzonspor macerası aynı zamanda yeni bir meydan okuma...

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Başakşehir’de şampiyon takımın temellerini atan Avcı, sonrasında büyük umutlarla gittiği Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamamıştı.

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Kulübün içinde bulunduğu kriz nedeniyle sorun çeken Abdullah Avcı, Trabzon’da yeniden kalitesini ispatlamak ve takımı ayağa kaldırmak istiyor.

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Egemen Korkmaz( Yardımcı antrenör), Orhan Ak (Yardımcı antrenör(, Özerk Tufan (Fizik performans antrenörü), Yaşar Çevikel (Psikolojik performans antrenörü), Haluk Güngör (Kaleci antrenörü), Caner Erol (Performans analisti) (Sabah)

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