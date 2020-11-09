Son Dakika | Abdullah Avcı'dan Trabzonspor açıklaması! Yarın resmen...

Takımla kaynaşma fırsatı için milli aranın da çok iyi bir fırsat olduğunu ifade eden ve kendisinin de bir çıkış yakalamak istediğini söyleyen Avcı, "Başarıya gerçekten açım. Zorlukları seviyorum ve zor olanı hep birlikte güzele çevireceğiz." dedi.