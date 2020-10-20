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GeriFutbol Son Dakika | Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumu! "Yanlış yaptı, karanlık..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 10:25 | 

Son Dakika | Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumu! "Yanlış yaptı, karanlık..."

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Abdullah Avcı, Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı ekibin hatalarını ve eksiklerini masaya yatırdı. İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumu...

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1ABDULLAH AVCI AÇIKLADI
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ABDULLAH AVCI AÇIKLADI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Abdullah Avcı, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

2SANTİM SANTİM PLANLAMIŞ
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"SANTİM SANTİM PLANLAMIŞ"

"Çağdaş hoca her türlü senaryoya hazırlanmış. Rakibin saha dizilişine göre nasıl baskı yapacak, santim santim planlamış. Bazen her şeyi doğru yapıp kazanamayabilirsin ama sürekli yaparsan, uzun vadede geri dönüşü olacaktır."

3YAPMAMASI GEREKEN BİR DAĞINIKLIK
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"YAPMAMASI GEREKEN BİR DAĞINIKLIK"

"Oyunun son 15 dakikalık bölümünde Alanyaspor'un üstünlüğünü hissettik. Sonuçta yine bir duran top devamından gol geldi. Alan savunması yapan bir takımın, duran topun devamında yapmaması gereken bir dağınıklık."

4FATİH YANLIŞ ÇIKIŞ YAPTI
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"FATİH YANLIŞ ÇIKIŞ YAPTI"

"Çalıştırdığım takımlarda son 6 senedir duran toplarda alan savunması yaptık. Galatasaray'ın yediği ikinci golde Fatih bence yanlış çıkış yaptı. Marcao alan savunmasını bırakıp şutu çekene doğru hamle yapıyor."

5
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"DUYGUSALLIK OLMAMALI"

"Eğer hareket etmeseydi alanında kalsaydı, duygularını karıştırmasaydı belki de Galatasaray o golü yemeyecekti. Topa uzaksın ve kazanma ihtimalin yok. Duygusallık olmamalı burada akıl devreye girmeli. Bunu ben de yaşadım."

6SEYİRCİ SİZİ İTEBİLİYOR
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"SEYİRCİ SİZİ İTEBİLİYOR"

"Normalde Galatasaray'ın stadında ne olurdu, 40-50 bin seyirci, belki o düşük tempoda 11-10'u hissettirmezdi. Oyuncu grubunu itebilirdi, tepki verebilirdi. Beşiktaş'ı çalıştırdım, Galatasaray'a rakipken, Vodafone Park'ta da yaşadım. Seyirci sizi itebiliyor. Bazen kontrollü bazen başka türlü taraftar bir ivme kazandırabiliyor."

7GALATASARAYDA ATLET OYUNCU YOK
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"GALATASARAY'DA ATLET OYUNCU YOK"

"Galatasaray atlet oyunculardan kurulu değil. Arda'nın oyun aklı fazla ama atlet değil, Feghouli de. Galatasaray'ı ilk maçlarda öne çıkaran ön oyuncularıyla derinlik verip, bekleri daha fazla kullanmasıydı. Maçın başında skoru alırdı. Galatasaray'ın kenar oyuncuları topla oynama yeteneği olan oyuncular, atletik özellikleri yok. Diagne de aynı şekilde, Feghouli de öyle.

8GALATASARAY NEDEN POZİSYON VERİYOR
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GALATASARAY NEDEN POZİSYON VERİYOR?

"Kasımpaşa maçıyla başlayan Galatasaray'ın skoru alamaması nedeniyle kalesinde pozisyon vermeye başladı. Bu da saha içinde karışıklıklara neden oluyor. Burada duyguların devreye girdiği durumlar oluyor saha içinde"

9ARDA TURAN NEDEN OYNAMADI
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ARDA TURAN NEDEN OYNAMADI?

"Oyun aklı olarak Arda belki sakattı yorgundu bilemiyorum, Belhanda belki ama 11-10 olunca da oyun üstünlüğünü eline alamadı Galatasaray. Kırmızı kart olmadan önce de Alanyaspor'un kontrolündeydi oyun"

10KARANLIĞA VURDU
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"KARANLIĞA VURDU"

"Topa sahip olmak neden önemli, rakipte hücumda da savunmada da nasıl 1 fazla olabilirsin, kaleciyle. Sana 6'lı ile karşılar veya baskı yapar. Galatasaray'da kaleci Fatih top kendisine geldiği zaman topu bir kaç kez karanlığa vurdu.

11OYUNUN İÇİNDE KALDI
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"OYUNUN İÇİNDE KALDI"

"Alanyaspor kalecisi son ana kadar bekledi. Bir kaç farklı opsiyonu olmasına rağmen topu orta saha oyuncusuna iletmek için son ana kadar ayağında topu bekledi ve oyunun içinde kaldı."

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