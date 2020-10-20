Son Dakika | Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumu! "Yanlış yaptı, karanlık..."

"KARANLIĞA VURDU" "Topa sahip olmak neden önemli, rakipte hücumda da savunmada da nasıl 1 fazla olabilirsin, kaleciyle. Sana 6'lı ile karşılar veya baskı yapar. Galatasaray'da kaleci Fatih top kendisine geldiği zaman topu bir kaç kez karanlığa vurdu.