Son Dakika | Abdullah Avcı'dan Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumu! "Yanlış yaptı, karanlık..."
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Abdullah Avcı, Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı ekibin hatalarını ve eksiklerini masaya yatırdı. İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumu...
ABDULLAH AVCI AÇIKLADI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Abdullah Avcı, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"YAPMAMASI GEREKEN BİR DAĞINIKLIK"
"Oyunun son 15 dakikalık bölümünde Alanyaspor'un üstünlüğünü hissettik. Sonuçta yine bir duran top devamından gol geldi. Alan savunması yapan bir takımın, duran topun devamında yapmaması gereken bir dağınıklık."
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