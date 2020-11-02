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GeriFutbol Son Dakika | Abdullah Avcı'da sıcak gelişme! 4 yıllık sözleşmeyi açıkladı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 07:49 | 

Son Dakika | Abdullah Avcı'da sıcak gelişme! 4 yıllık sözleşmeyi açıkladı...

Teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. İsmi bordo mavili takımla anılan Abdullah Avcı yeni takımını böyle açıkladı ve 4 yıllık imza...

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1ARAYIŞLAR HIZLANDI
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ARAYIŞLAR HIZLANDI

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasından sonra teknik adam arayışları hızlandı.

2FİKİR BİRLİĞİ SAĞLANMIŞTI
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FİKİR BİRLİĞİ SAĞLANMIŞTI

Yönetim kurulunun geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirme sonucunda Abdullah Avcı'yı takımın başında görme konusunda önemli bir fikir birliği sağlanmıştı.

3YENİ GÖRÜŞME İHTİMALİ
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YENİ GÖRÜŞME İHTİMALİ

Yöneticilerin, son dönemde ismi Antalyaspor ile anılan Abdullah Avcı ile yeniden bir görüşme yapması bekleniyor.

4TAMER TUNA, MUSTAFA REŞİT AKÇAY VE FATİH TEKKE GÜNDEMDE
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TAMER TUNA, MUSTAFA REŞİT AKÇAY VE FATİH TEKKE GÜNDEMDE

Bordo-mavili idareciler, "Şu an için bir teknik adam ile anlaşmadık ama kısa süre içerisinde kararımızı vereceğiz" açıklamasını yaparken listede Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay ve Fatih Tekke gibi isimler de yer alıyordu.

5DÜŞÜNMEM BİLE DOĞRU OLMAZ
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"DÜŞÜNMEM BİLE DOĞRU OLMAZ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; yönetimin Mustafa Reşit Akçay ile görüşme yaptığı ve tecrübeli teknik adamın, "Eğer Trabzon bana ihtiyaç duyuyorsa düşünmem bile doğru olmaz" dediği kaydedildi.

6RESMİ GÖRÜŞME YAPILABİLİR
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RESMİ GÖRÜŞME YAPILABİLİR

Bu nedenle Mustafa Reşit Akçay ismine sıcak bakıldığı ancak Abdullah Avcı konusundaki kararın netleşmesinin ardından tecrübeli teknik adamla resmi bir görüşme yapılacağı ifade edildi.

7YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR
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YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Öte yandan DHA'nın servis ettiği habere göre ise teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor.

8İKNA EDİLDİ
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İKNA EDİLDİ

Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.

94 YILLIK İMZA
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4 YILLIK İMZA

Önce İstanbul'da görüşen Başkan Öztürk ile Avcı'nın bugün Antalya'ya geldikleri ve otelde son detaylar üzerine görüştükleri belirtildi. Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık projeye imza atacak.

10ANTALYAYA GELİYORUM
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"ANTALYA'YA GELİYORUM"

Abdullah Avcı bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi.

11HAYRANINA HABER VERDİ
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HAYRANINA HABER VERDİ

Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.

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