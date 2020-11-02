Son Dakika | Abdullah Avcı'da sıcak gelişme! 4 yıllık sözleşmeyi açıkladı...

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasından sonra teknik adam arayışları hızlandı.
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FİKİR BİRLİĞİ SAĞLANMIŞTI
Yönetim kurulunun geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirme sonucunda Abdullah Avcı'yı takımın başında görme konusunda önemli bir fikir birliği sağlanmıştı.
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YENİ GÖRÜŞME İHTİMALİ
Yöneticilerin, son dönemde ismi Antalyaspor ile anılan Abdullah Avcı ile yeniden bir görüşme yapması bekleniyor.
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TAMER TUNA, MUSTAFA REŞİT AKÇAY VE FATİH TEKKE GÜNDEMDE
Bordo-mavili idareciler, "Şu an için bir teknik adam ile anlaşmadık ama kısa süre içerisinde kararımızı vereceğiz" açıklamasını yaparken listede Tamer Tuna, Mustafa Reşit Akçay ve Fatih Tekke gibi isimler de yer alıyordu.
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"DÜŞÜNMEM BİLE DOĞRU OLMAZ"
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; yönetimin Mustafa Reşit Akçay ile görüşme yaptığı ve tecrübeli teknik adamın, "Eğer Trabzon bana ihtiyaç duyuyorsa düşünmem bile doğru olmaz" dediği kaydedildi.
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RESMİ GÖRÜŞME YAPILABİLİR
Bu nedenle Mustafa Reşit Akçay ismine sıcak bakıldığı ancak Abdullah Avcı konusundaki kararın netleşmesinin ardından tecrübeli teknik adamla resmi bir görüşme yapılacağı ifade edildi.
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YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR
Öte yandan DHA'nın servis ettiği habere göre ise teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor.
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İKNA EDİLDİ
Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.
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4 YILLIK İMZA
Önce İstanbul'da görüşen Başkan Öztürk ile Avcı'nın bugün Antalya'ya geldikleri ve otelde son detaylar üzerine görüştükleri belirtildi. Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık projeye imza atacak.
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"ANTALYA'YA GELİYORUM"
Abdullah Avcı bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi.
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HAYRANINA HABER VERDİ
Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.