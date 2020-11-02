Son Dakika | Abdullah Avcı'da sıcak gelişme! 4 yıllık sözleşmeyi açıkladı...

HAYRANINA HABER VERDİ Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.