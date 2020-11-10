Son Dakika | Abdullah Avcı reddedildi! Tam 3 yıllık anlaşma imzalıyor derken...
Trabzonspor'un başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı cephesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Planlar bozuldu...
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GÜNDEM AVCI
Eddie Newton yönetiminde ligin ilk yedi haftasında sadece beş puan toplayabilen Trabzonspor, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.
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GÖZLER YENİ HOCA
Ligin lideri karşısında bu sezonki en derli-toplu futbolunu oynayan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde, artık gözler tamamen yeni hocaya çevrildi.
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İNCELEMELERE GÖNDERDİ
Bugün 18.00'de Trabzon'a ayak basacak Abdullah Avcı, teknik ekibini ise bir gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için şehre gönderdi.
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YARDIMCILARI TRABZON'DA
Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol bir gün önceden Trabzon'a geldi.
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YARI MAAŞ
Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak.
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TRANSFER TALİMATI
Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.
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TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Yerel basından 61Saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı, daha önce özellikle 1. Lig ekiplerinde teknik direktörlük görevi yapmış 48 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i ekibine dahil etmek istedi.
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EGEMEN KORKMAZ'DA KARAR KILINDI
Ancak Ahmet Taşyürek bu teklife teşekkür ederek yardımcı antrenörlük görevi yapmayı düşünmediğini Avcı’ya iletti. Avcı da Taşyürek'in kararı sonrası Egemen Korkmaz'da karar kıldı.
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1. LİG TECRÜBESİ VARDI
Ahmet Taşyürek daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Boluspor’da görev yapmıştı.
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BUGÜN TRABZON'A İNECEK
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi için geri sayım başladı. Üç yıllık anlaşılan tecrübeli çalıştırıcı bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek.
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SAKATLAR PLANLARINI BOZDU
Yarın imza töreninin ardından Trabzonspor'da ilk idmanına çıkacak olan Abdullah Avcı'nın planları biraz da olsa bozuldu. Milliler ve sakat Abdülkadir Ömür ile birlikte 9 ismin takımla çalışamayacak.
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KARİYERİNDE BİR İLK
Uzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BB'yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-13 arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir'in başında olan 57 yaşındaki hoca, 2019-20'de Beşiktaş ile anlaştı. Siyah-beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020'de Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Newton öncesinde de Trabzonspor'la adı ciddi şekilde anılan tecrübeli hoca, rötarlı olarak göreve başlayacak. Avcı kariyerinde ilk kez İstanbul dışında bir kulüp takımı çalıştıracak..
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33 FARKLI HOCA
Bordo-mavililer, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı Karadeniz devi; 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı..
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11 YABANCI TEKNİK ADAM
Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı..
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AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Newton ile çalıştı. Artık sıra Abdullah Avcı'ya gelmiş durumda.
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GERİ DÖNENLER OLDU
Fırtına'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Braems ve Halilhodziç, Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu..