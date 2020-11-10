MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Abdullah Avcı reddedildi! Tam 3 yıllık anlaşma imzalıyor derken...
GeriFutbol Son Dakika | Abdullah Avcı reddedildi! Tam 3 yıllık anlaşma imzalıyor derken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 07:55 | 

Son Dakika | Abdullah Avcı reddedildi! Tam 3 yıllık anlaşma imzalıyor derken...

Trabzonspor'un başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı cephesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Planlar bozuldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GÜNDEM AVCI
Abone Olgoogle-news

GÜNDEM AVCI

Eddie Newton yönetiminde ligin ilk yedi haftasında sadece beş puan toplayabilen Trabzonspor, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.

2GÖZLER YENİ HOCA
Abone Olgoogle-news

GÖZLER YENİ HOCA

Ligin lideri karşısında bu sezonki en derli-toplu futbolunu oynayan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde, artık gözler tamamen yeni hocaya çevrildi.

3İNCELEMELERE GÖNDERDİ
Abone Olgoogle-news

İNCELEMELERE GÖNDERDİ

Bugün 18.00'de Trabzon'a ayak basacak Abdullah Avcı, teknik ekibini ise bir gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için şehre gönderdi.

4YARDIMCILARI TRABZONDA
Abone Olgoogle-news

YARDIMCILARI TRABZON'DA

Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol bir gün önceden Trabzon'a geldi.

5YARI MAAŞ
Abone Olgoogle-news

YARI MAAŞ

Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak.

6TRANSFER TALİMATI
Abone Olgoogle-news

TRANSFER TALİMATI

Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.

7TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Abone Olgoogle-news

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Yerel basından 61Saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Abdullah Avcı, daha önce özellikle 1. Lig ekiplerinde teknik direktörlük görevi yapmış 48 yaşındaki Ahmet Taşyürek’i ekibine dahil etmek istedi.

8EGEMEN KORKMAZDA KARAR KILINDI
Abone Olgoogle-news

EGEMEN KORKMAZ'DA KARAR KILINDI

Ancak Ahmet Taşyürek bu teklife teşekkür ederek yardımcı antrenörlük görevi yapmayı düşünmediğini Avcı’ya iletti. Avcı da Taşyürek'in kararı sonrası Egemen Korkmaz'da karar kıldı.

91. LİG TECRÜBESİ VARDI
Abone Olgoogle-news

1. LİG TECRÜBESİ VARDI

Ahmet Taşyürek daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Boluspor’da görev yapmıştı.

10BUGÜN TRABZONA İNECEK
Abone Olgoogle-news

BUGÜN TRABZON'A İNECEK

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi için geri sayım başladı. Üç yıllık anlaşılan tecrübeli çalıştırıcı bugün akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek.

11SAKATLAR PLANLARINI BOZDU
Abone Olgoogle-news

SAKATLAR PLANLARINI BOZDU

Yarın imza töreninin ardından Trabzonspor'da ilk idmanına çıkacak olan Abdullah Avcı'nın planları biraz da olsa bozuldu. Milliler ve sakat Abdülkadir Ömür ile birlikte 9 ismin takımla çalışamayacak.

12KARİYERİNDE BİR İLK
Abone Olgoogle-news

KARİYERİNDE BİR İLK

Uzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BB'yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-13 arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir'in başında olan 57 yaşındaki hoca, 2019-20'de Beşiktaş ile anlaştı. Siyah-beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020'de Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Newton öncesinde de Trabzonspor'la adı ciddi şekilde anılan tecrübeli hoca, rötarlı olarak göreve başlayacak. Avcı kariyerinde ilk kez İstanbul dışında bir kulüp takımı çalıştıracak..

1333 FARKLI HOCA
Abone Olgoogle-news

33 FARKLI HOCA

Bordo-mavililer, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı Karadeniz devi; 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı..

1411 YABANCI TEKNİK ADAM
Abone Olgoogle-news

11 YABANCI TEKNİK ADAM

Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı..

15AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ
Abone Olgoogle-news

AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Newton ile çalıştı. Artık sıra Abdullah Avcı'ya gelmiş durumda.

16GERİ DÖNENLER OLDU
Abone Olgoogle-news

GERİ DÖNENLER OLDU

Fırtına'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Braems ve Halilhodziç, Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu..

17
Abone Olgoogle-news

Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi