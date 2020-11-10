Son Dakika | Abdullah Avcı reddedildi! Tam 3 yıllık anlaşma imzalıyor derken...

KARİYERİNDE BİR İLK Uzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BB'yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-13 arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir'in başında olan 57 yaşındaki hoca, 2019-20'de Beşiktaş ile anlaştı. Siyah-beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020'de Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Newton öncesinde de Trabzonspor'la adı ciddi şekilde anılan tecrübeli hoca, rötarlı olarak göreve başlayacak. Avcı kariyerinde ilk kez İstanbul dışında bir kulüp takımı çalıştıracak..