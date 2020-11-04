Son Dakika | Abdullah Avcı bombası patlıyor! Bugün resmen...

AYRILMAK İSTEMİYOR AMA... Trabzonspor yönetiminin gündemine gelen isimlerden biri de Şota Arveladze olmuştu. Phakthor'da oldukça başarılı bir dönem geçiren Şota'nın takımından ayrılmak istemediği gündeme gelmiş ancak Trabzonspor yönetiminin "ısrarcı tavrını" ortaya koyması halinde Gürcü teknik adamın sürpriz bir şekilde yeniden Karadeniz'in yolunu tutabileceği kaydedilmişti.