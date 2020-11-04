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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 07:59 | 

Son Dakika | Abdullah Avcı bombası patlıyor! Bugün resmen...

Beşiktaş'ın ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın yeni takımı bugün belli olacak. İşte detaylar...

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1BUGÜN RESMEN...
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BUGÜN RESMEN...

Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, 7 hafta sonra İngiliz teknik adam ile yoları ayırıp teknik adam arayışına başladı. İşte bordo mavili ekipte hoca arayışında son durum...

2TAMER TUNA İDDİALARI
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TAMER TUNA İDDİALARI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tamer Tuna ile bizzat görüşmüş ve sözleşme süresi hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştu. Başkan Ağaoğlu, alternatif isim olarak Tamer Tuna konusunda ısrarcı.

3AYRILMAK İSTEMİYOR AMA...
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AYRILMAK İSTEMİYOR AMA...

Trabzonspor yönetiminin gündemine gelen isimlerden biri de Şota Arveladze olmuştu. Phakthor'da oldukça başarılı bir dönem geçiren Şota'nın takımından ayrılmak istemediği gündeme gelmiş ancak Trabzonspor yönetiminin "ısrarcı tavrını" ortaya koyması halinde Gürcü teknik adamın sürpriz bir şekilde yeniden Karadeniz'in yolunu tutabileceği kaydedilmişti.

4HENÜZ ERKEN
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HENÜZ ERKEN

İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke, Trabzonspor Yönetimi'nin masasında duran isimlerden biri ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Fatih Tekke'nin henüz Trabzonspor için yeterli olmadığını düşündüğü iddia edildi.

5SEVE SEVE KABUL EDERİM
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"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

Ahmet Ağaoğlu, Mustafa Reşit Akçay'a soğuk bakıyor ancak bordo-mavili yönetimden bazı isimler, Ahmet Ağaoğlu'na Mustafa Reşit Akçay konusunda baskı yapıyor. Mustafa Reşit Akçay, "Seve seve kabul ederim ama Trabzon'dan bana bir teklif gelmedi" demişti.

6VETO EDİLDİ
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VETO EDİLDİ

Daha önce de Trabzonspor'da çalışan Samet Aybaba, bordo-mavili yönetimin gündemine gelmiş ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Samet Aybaba ismini veto ettiği belirtilmişti.

7GÖZLER ABDULLAH AVCIDA
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GÖZLER ABDULLAH AVCI'DA

Öte yandan Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bordo-mavili yönetiminin büyük bölümü, takımın Abdullah Avcı'ya emanet edilmesi görüşünde birleşirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu konudaki kararı bekleniyordu.

8KRİTİK ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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KRİTİK ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı zirvede anlaşma çerçevesinde bütün detaylar masaya yatırıldı.

9DETAYLAR AKTARILDI
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DETAYLAR AKTARILDI

Yapılacak olan sözleşmenin süresi, yönetimin kendisinden beklentisi görüşüldü.

10TÜM DETAYLAR ANLATILDI
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TÜM DETAYLAR ANLATILDI

Ayrıca takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün detaylar 57 yaşındaki hocayla konuşuldu.

11BUGÜN RESMİYET KAZANABİLİR
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BUGÜN RESMİYET KAZANABİLİR

Henüz el sıkışamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek tüm konuları masaya yatırması ve anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor.

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