Son Dakika | ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın futbolculara verdiği söz ortaya çıktı

TRUMP'U SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ 2019 Kadınlar Dünya Kupası sırasında başkan Donald Trump‘a yönelttiği sert eleştirilerle gündem olan Megan Rapinoe, ''Oynadığım her maç için bir dolar kazanırken, erkek bir oyuncunun oynadığı her maç için üç dolar kazandığını düşünün. Ben oynadığım on maçı da kazanırken, o sadece oynadığı üç maçı kazanıyor ve böylece ben on dolar kazanırken, o dokuz dolar kazanıyor. Bu durum benim daha çok para kazanmamı nasıl sağlıyor? İşte bu konuda hiç emin değilim'' demişti.