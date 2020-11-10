Son Dakika | ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın futbolculara verdiği söz ortaya çıktı
ABD'de Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından futbol takımları hakkında verdiği vaatler akıllara geldi...
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ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı geçip ülkenin yeni başkanı olan Joe Biden'ın futbol takımları hakkında verdiği vaatler yine gündeme geldi.
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BIDEN SÖZ VERMİŞTİ
Mayıs ayında Biden, Twitter hesabından bir açıklamada bulunmuş ve başkan olması halinde erkek ve kadın milli takımlarındaki oyuncuların aynı maaşı alacaklarının sözünü vermişti.
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Biden, ''Bu savaştan vazgeçmeyin, hiçbir şey bitmiş değil! Eşit maaşlar verilecek! Ben başkan olduğumda bu sorunu çözeceğim'' paylaşımında bulunmuştu.
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EN BAŞARILI ÜLKE
Kadın futbolunun en güçlü ülkesi olarak gösterilen ABD milli takımı, şu anda Tokyo 2021 Olimpiyatlarına hazırlanıyor. Olimpiyatların son şampiyonu ABD Kadın milli takımı, ayrıca kadınlarda en çok dünya kupası kazanan ülke konumunda...
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DAVA REDDEDİLMİŞTİ
ABD Kadın Futbol Takımı'nın, geçtiğimiz yıl erkek milli takım ile eşit ücret alma isteğiyle ABD Futbol Federasyonu'na dava açmıştı ancak bu dava, mahkeme tarafından reddedilmişti.
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BIDEN'E MESAJ: 'VERDİĞİ SÖZ...'
Seçimlerin ardından Biden'ın verdiği bu söz tekrar akıllara geldi. Twitter'da birçok kullanıcı, Biden'ın Mayıs ayında attığı tweete ''Verdiğin sözü hatırlıyorsun değil mi?'' şeklinde yorumlar yazdı.
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'SAVAŞMAYI BIRAKMAYACAĞIZ'
Eşit ücret talebi reddedildikten sonra, geçen yıl Dünya Kupası'nda Altın Top kazanan forvet Megan Rapinoe de sosyal medya hesabından, "Eşitlik için savaşmayı asla bırakmayacağız" paylaşımını yapmıştı.
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ABD'li golcü Alex Morgan da, "Bu haberi duymak bizi hayal kırıklığına uğratmasına rağmen, bu eşitlik mücadelemizde bizi daha da cesaretlendirecek" ifadelerini kullanmıştı.
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'BEN BAŞKAN OLUNCA...'
Rapinoe ve Morgan'ın bu sözlerinin ardından Joe Biden, ''Ben başkan olunca herkes eşit maaş alacak'' sözünde bulunmuştu.
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2019 Kadınlar Dünya Kupası’yla birlikte dördüncü kez dünya şampiyonu olan kadın futbol takımı, Eşit Ücret Yasası ve 1964 Yurttaş Hakları Kanunu’nun 7. başlığına göre haklarının ihlal edildiğini söyleyerek 66 milyon doların üzerinde de tazminat talep etmişti.
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TRUMP'U SERT SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ
2019 Kadınlar Dünya Kupası sırasında başkan Donald Trump‘a yönelttiği sert eleştirilerle gündem olan Megan Rapinoe, ''Oynadığım her maç için bir dolar kazanırken, erkek bir oyuncunun oynadığı her maç için üç dolar kazandığını düşünün. Ben oynadığım on maçı da kazanırken, o sadece oynadığı üç maçı kazanıyor ve böylece ben on dolar kazanırken, o dokuz dolar kazanıyor. Bu durum benim daha çok para kazanmamı nasıl sağlıyor? İşte bu konuda hiç emin değilim'' demişti.
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Öte yandan ABD Erkek Milli Futbol Takımı da eşit ücret için verdikleri mücadelede kadın futbolcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtmişti.