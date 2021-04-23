Son Dakika: A Milli Takım'ın rakibinde deprem! Saldırı suçlaması sonrası resmi karar...

İLK SKANDAL DEĞİL 2017 yılında eski eşi Stacey’den ayrıldıktan hemen sonra Kate Greville ile yaşamaya başlayan Giggs, daha önce model Imogen Thomas ve erkek kardeşi Rhodri’nin eşiyle yıllar süren gizli ilişki skandalı ile gündeme gelmişti