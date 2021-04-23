Son Dakika: A Milli Takım'ın rakibinde deprem! Saldırı suçlaması sonrası resmi karar...
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'de Ryan Giggs depremi yaşanıyor. Efsane isim hakkında yapılan suçlamaların ardından resmi karar duyuruldu.
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A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'de yaşanan skandal sonrası flaş bir karar alındı.
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Galler Futbol Federasyonu, teknik direktör Ryan Giggs'in EURO 2020'de takımın başında olmayacağını açıkladı.
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EURO 2020 sürecinde Galler Milli Takımı'nın başında Robert Page'in yer alacağı duyuruldu.
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GIGGS İLE YOLLAR NEDEN AYRILDI?
Ryan Giggs, iki kadına saldırmak ve zorlayıcı davranışlar sergilemekle suçlanıyor.
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Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet nedeniyle gözaltına alınmış ve daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
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Manchester United'ın efsane ismi, geçen Kasım ayında iki kadına yönelik şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.
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Daha önce şartlı serbest kalan Ryan Giggs, 28 Nisan'da mahkemeye çıkacak.
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İLK SKANDAL DEĞİL
2017 yılında eski eşi Stacey’den ayrıldıktan hemen sonra Kate Greville ile yaşamaya başlayan Giggs, daha önce model Imogen Thomas ve erkek kardeşi Rhodri’nin eşiyle yıllar süren gizli ilişki skandalı ile gündeme gelmişti
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Ryan Giggs'in 2011'de kardeşi Rhodri'nin o zamanki eşiyle birlikte olduğu ortaya çıkmış, 2017'de de eşi Stacey'den ayrılmıştı.
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Giggs, 2 çocuğunun annesi Stacey ile 40 milyon Sterlin’lik boşanma davasının ardından ayrılmıştı.