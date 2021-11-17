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Futbol
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 00:51 | 

Son Dakika: A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu! Dünya Kupası öncesi dev eşleşmeler...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında rakipleri belli oldu. Belçika'nın Galler'i mağlup edememesiyle seri başı olma şansını kaybeden millileri zorlu rakipler bekliyor.

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A Milli Takım'ı Dünya Kupası Elemeleri play-off'larında birbirinden zorlu rakipler bekliyor...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milliler, Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesiyle play-off oynama hakkı kazandı.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar tamamlanırken, play-off'ta mücadele edecek tüm takımlar da belli oldu.

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Galler'in Belçika ile 1-1 berabere kalmasıyla A Milli Takım, play-off'ta seri başı olma şansını kaybetti.

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Mart ayında oynanacak play-off'larda mücadele edecek takımlar şöyle;

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Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Türkiye, Polonya, Makedonya, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya

7DEV RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

DEV RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

Seri başı olma şansını kaybeden millileri play-off'larda birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

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İşte Türkiye'nin play-off'taki rakipleri;

9İskoçya

İskoçya

10İsveç

İsveç

11İtalya

İtalya

12Galler

Galler

13Portekiz

Portekiz

14Rusya

Rusya

15FORMAT DEĞİŞTİ

FORMAT DEĞİŞTİ

Değişen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatı ile play-off'lar, 12 takımın 4'erli oluşturduğu 3 grupta oynanacak. Bu 3 grupta yarı final ve final maçlarını kazanıp zirvede bitiren takımlar Katar bileti alacak.

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Seri başı olma hakkı elde edemeyen millilerimiz, yarı finaldeki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Milliler finale yükselmesi halinde ev sahibi takım kura ile belli olacak.

17PLAY-OFF NE ZAMAN

PLAY-OFF NE ZAMAN?

Tek maç usulüne göre oynanacak play-offlarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

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Play-off'ların kuraları 26 Kasım tarihinde çekilecek. Yarı final maçları 24 ve 25 Mart, final maçları ise 28 ve 29 Mart tarihlerinde oynanacak.

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