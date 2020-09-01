Son Dakika | A Milli Takım'ın formaları yenilendi! İşte yeni A Milli Takım formaları...
Milli Takımlarımızın yeni iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Yeni formalar; UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyilecek.
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Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.
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İlk kez 3 Eylül'de giyilecek
Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.
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Şenol Güneş'ten forma yorumu
''Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek.''