Son Dakika | A Milli Takım'ın formaları yenilendi! İşte yeni A Milli Takım formaları...

Şenol Güneş'ten forma yorumu ''Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek.''