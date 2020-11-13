Son Dakika | A Milli Takım kampında OHAL! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı: 'Vida...'
Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaşan Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi, A Milli Takım'da şok etkisi yarattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hırvat futbolcu ile temas kuran kişiler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğin anlatırken çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
2
Abone Ol
Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Kovid-19 testi negatif çıkmış fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örnekleri pozitife dönmüştü. 45 dakika sahada kalan tecrübeli savunmacı, sonucun ulaşmasının ardından hemen oyundan alınmıştı.
3
Abone Ol
Bu gelişme sonrası gözler ay-yıldızlı futbolculara ve Uluslar Ligi'nde oynanacak 15 Kasım'daki Rusya ile 18 Kasım'daki Macaristan maçlarına çevrildi.
4
Abone Ol
FUTBOL FEDERASYONU ÖN TEDBİRLERİ HEMEN ALDI
Olağanüstü hal ilan eden TFF yetkilileri, harekete geçti ve ön tedbirleri aldı. Vida ile temaslı olan herkes ayrı şekilde Riva'daki Milli Takımlar tesislerine götürüldü. Ayrı odalarda kalan ve yemeklerini bile ayrı ayrı yiyen oyuncular ile teknik heyet, sabah teste girdi.
5
Abone Ol
Sonuçları negatif çıkan Millilerin 15 Kasım'da oynanacak olan Rusya karşılaşmasına kadar her gün test olacağı bildirildi.
6
Abone Ol
KRİTİK RUSYA MÜCADELESİ IPTAL OLMAYACAK
TFF dün yayınladığı açıklamada, "Bu sabah (dün) tüm kafilenin Koronavirüs testleri gerçekleştirildi. Sonuçlara göre; Kovid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli Takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak" ifadesini kullandı. UEFA ve TFF'nin belirlediği kurallara göre, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadroyu çıkartabilen takımlar maçlarını oynayabiliyor.
7
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye-Hırvatistan maçında 45 dakika pozitif oynayan Vida olayını A Spor'da şu sözlerle değerlendirdi.
8
Abone Ol
TESTİN BİR ANLAMI YOK
"Maçta Domagoj Vida ile temas olduğu için Milli Takımımız'a hemen test yapılmış. Ancak bu kadar kısa sürede yapılan testin bir anlamı olmadığını düşünüyorum."
9
Abone Ol
5-6 GÜNE ÇIKAR
"Eğer bir bulaşma gerçekleştiyle bunun sonucu 5-6 gün civarında ortaya çıkacaktır"
10
Abone Ol
KULUÇKA DÖNEMİ 2 İLA 14 GÜN
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol müsabakalarında riskin saha içerisindeki oyundan ziyade takım içinde birlikte geçirilen vakitlerde olduğunu belirterek, "Hastalığın kuluçka dönemi 2 ila 14 gün arasında değişebiliyor. Doğal olarak da sizin temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor" dedi. Kayıpmaz, Türkiye - Hırvatistan arasında gerçekleşen müsabaka sırasında Covid-19 testi pozitif çıkan Hırvat futbolcu Domagoj Vida hakkında konuştu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Kayıpmaz, temaslı sporlarda kapalı alanlarda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Futbol sahalarının açık alanlar olduğunu ve ikili mücadelede uzun süreli bir temas olmadığını belirten Kayıpmaz, ancak futbol kafilelerinin birlikte geçirdiği kapalı alanların riskli olduğunu söyledi. Topluca yemek yenilen kapalı alanların, soyunma odalarının, birlikte seyahat edilen uçak ve otobüslerin bu kapsamda ekstra dikkat edilmesi gereken yerler olduğuna dikkat çeken Emre Kayıpmaz, bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.
11
Abone Ol
"Ben aylardır kimse ile tokalaşmadım, sevdiklerimle dahi sarılmadım"
Futbol maçlarında saha içerisindeki mücadele sırasında birebir temasın çok uzun süreli olmadığını ancak maçtan önce veya sonra sarılmaların, tokalaşmaların ve kapalı alanlarda maskesiz mesafesiz bir arada bulunmanın riskli olduğunu belirten Emre Kayıpmaz, "Saha içerisindeki mücadeleyi değerlendirdiğimizde; belki futbolcular saha içerisinde birbirleri ile çok kısa süreli temas ediyorlar. Ama soyunma odaları var. Soyunma odalarında hep beraber giyiniliyor ve kapalı ortamlar buralar. Bunun haricinde maç öncesi maç sonrası birbirlerini tebrik amaçlı veya özlem gidermek amaçlı; tokalaşmak, sarılmak, bunların hepsi riskli davranışlar. Bildiğiniz gibi biz salgının başından beri el sıkışmayı, tokalaşmayı bırakmış durumdayız. Artık insanları gönül selamı ile selamlıyoruz, uzaktan selamlıyoruz. Örneğin ben aylardır kimse ile tokalaşmadım, sevdiklerimle dahi sarılmadım. Niye, eğer bende bir pozitif durum söz konusu ise onlara bulaştırmayayım diye. Kapalı ortamlarda bulaş riski daha fazla. Kısa sürede bile bu hastalığın, virüsün bulaşabildiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.
12
Abone Ol
"Temastan hemen sonra alınan testler negatif çıkabiliyor"
Korona virüsünün bulaş tespitin de PCR testinin yanı sıra hastalık belirtilerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, "Semptom takibi de önemli. Yani belirtilerin takip edilmesi. Eğer oyunculardan bir tanesi Covid-19 açısından tipik belirtiler olan; boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik tarif ediyor ise bunların zaten test sonuçlarına bakılmaksızın oynatılmaması gerekiyor. Çünkü bir de maçın hazırlık dönemi var. Maçlara kafile halinde toplu taşıma araçlarında, sahalara bir arada gidilip geliniyor. Durum böyle olunca da bunların hepsi bulaş açısından risk. Maskesiz de olduğunuz zaman ciddi bir risk ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Riskli kişilerde testin sonucu temastan hemen sonra pozitifleşmeyebiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki hastalığın kuluçka dönemi 2 ila 14 gün arasında değişebiliyor. Doğal olarak da sizin temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor. Bu yönüyle temaslı kişilerin 2 ile 14 gün arasında kendilerini izleyip, eğer herhangi bir belirti gösterirlerse, tekrar teste tutulup, pozitiflik saptanması halinde de hemen ilaç tedavilerinin başlanması gerekir" diye konuştu.
13
Abone Ol
"Risk saha içerisindeki oyundan ziyade birlikte geçirilen vakittedir"Stadyumların açık alanlar olduğu için büyük bir risk barındırmadığını vurgulayan Emre Kayıpmaz, "Saha içerisindeki temasın çok çok büyük bir risk doğuracağını ben de düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek ki; kafile birlikte yemek yiyor, birlikte vakit geçiriyor, birlikte seyahat ediyor. Bütün bunlar da pozitif çıkmış bir kişinin, takım arkadaşlarına veya teknik heyete virüsü bulaştırması açısından riskli durum mudur? Evet riskli durumdur. Zaten buna yönelik olarak da sık test yapmanın yolu açılmış durumda. Onlarla ilgili olarak da zaten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminde veya Avrupa’da UEFA’da sıkı testlerle hastalığın takibi yapılıyor. Risk midir? Elbette bir risk vardır. Ama risk saha içindeki oyundan ziyade birlikte geçirilen vakittedir. Birlikte yemek yerken maskeler iniyor, kişiler arasındaki fiziki mesafe de korunamaz ise sıkıntı olur. Ya da o akşamki tabloda; maske yok, sarılma var, yakın temas var, vakit geçirme var, saha dışından bahsediyorum. Bu da riskli durumdur" dedi.
14
Abone Ol
HIRVATİSTAN PANİKTE: PROBLEM ÇOK BÜYÜK
Vida'nın testinin pozitif çıkması Hırvatları da şaşkına uğrattı. Durumun çok kritik olduğunu yazan Hırvat basınına şu haberler yansıdı: DNEVNIK: İstanbul'da şok: Vida enfekte oldu. Futbol Federasyonu, maç ortasında test sonuçlarını açıkladı.
15
Abone Ol
DNEVNO: Vida, Modric'e sarıldı, 6 oyuncuyla çok yakın temasta bulundu. En iyi senaryo sadece onun enfekte olması olur. Kovacic, Brozovovic, Badelj, Melnjak ve Orsic ile birlikte teknik direktör Dalic, Split'ten İstanbul'a Vida ile beraber gelmişlerdi. JUTARNJI: Hırvatistan'ın Koronavirüslü oyuncusu ilk 11'deymiş! Büyük bir problem daha var, ilk 45 dakika boyunca da oynadı. NOVI LIST: Domagoj Vida'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Federasyon, maçın devre arasında açıklama yaptı ve kadrodan çıkarıldı.