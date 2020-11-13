Son Dakika | A Milli Takım kampında OHAL! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü açıkladı: 'Vida...'

"Temastan hemen sonra alınan testler negatif çıkabiliyor" Korona virüsünün bulaş tespitin de PCR testinin yanı sıra hastalık belirtilerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, "Semptom takibi de önemli. Yani belirtilerin takip edilmesi. Eğer oyunculardan bir tanesi Covid-19 açısından tipik belirtiler olan; boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik tarif ediyor ise bunların zaten test sonuçlarına bakılmaksızın oynatılmaması gerekiyor. Çünkü bir de maçın hazırlık dönemi var. Maçlara kafile halinde toplu taşıma araçlarında, sahalara bir arada gidilip geliniyor. Durum böyle olunca da bunların hepsi bulaş açısından risk. Maskesiz de olduğunuz zaman ciddi bir risk ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Riskli kişilerde testin sonucu temastan hemen sonra pozitifleşmeyebiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki hastalığın kuluçka dönemi 2 ila 14 gün arasında değişebiliyor. Doğal olarak da sizin temastan hemen sonra aldığınız testler negatif çıkabiliyor. Bu yönüyle temaslı kişilerin 2 ile 14 gün arasında kendilerini izleyip, eğer herhangi bir belirti gösterirlerse, tekrar teste tutulup, pozitiflik saptanması halinde de hemen ilaç tedavilerinin başlanması gerekir" diye konuştu.