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Futbol
Haber Giriş: 09 Eylül 2021 - 10:55 | 

Son Dakika: 2021-2022 sezonu transfer döneminde boşta kalan yıldız futbolcular! Süper Lig sonrası...

Avrupa ve Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin damga vurduğu transfer döneminde tahtanın kapanmasıyla birlikte kulüpsüz kalan futbolculardan öne çıkanları sizler için derledik.

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1Transfer tahtası kapandı

Transfer tahtası kapandı

Türkiye'de 8 Eylül tarihi itibariyle 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Avrupa'nın ardından ülkemizde de transfer tahtasının kapanmasının ardından bazı futbolcular boşta kaldı.

2Ronaldo ve Messi damga vurdu

Ronaldo ve Messi damga vurdu

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesi ve Lionel Messi'nin Barcelona defterini kapatarak Paris Saint Germain'e imza atmasıyla tarihi bir transfer sezonu geride kaldı.

3Kimler boşta kaldı

Kimler boşta kaldı?

Yolu Süper Lig'den geçen ya da isimleri Türk takımlarıyla ciddi şekilde anılmasına rağmen bu yaz Avrupa ya da Süper Lig'den herhangi bir takımla anlaşamayan yıldız futbolcuları sizler için derledik. Suudi Arabistan, Arjantin ve Katar gibi yaklaşık 40 ülkede transfer tahtasının açık olduğunu hatırlatalım...

4David Luiz

David Luiz

Son Takımı: Arsenal Piyasa Değeri: 4 milyon Euro

5Serge Aurier

Serge Aurier

Son Takımı: Tottenham Piyasa Değeri: 20 milyon Euro

6Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

Son Takımı: Al Ittihad Piyasa Değeri: 5 milyon Euro

7Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa

Son Takımı: Bordeaux Piyasa Değeri: 3 milyon Euro

8Jack Wilshere

Jack Wilshere

Son Takımı: Bournemouth Piyasa Değeri: 2.5 milyon Euro

9Zanka

Zanka

Son Takımı: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 1.5 milyon Euro

10Diego Perotti

Diego Perotti

Son Takımı: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 1.8 milyon Euro

11Mehmet Ekici

Mehmet Ekici

Son Takımı: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 150 bin Euro

12Volkan Şen

Volkan Şen

Son Takımı: Adana Demirspor Piyasa Değeri: 200 bin Euro

13Özer Hurmacı

Özer Hurmacı

Son Takımı: Bursaspor Piyasa Değeri: 100 bin Euro

14Ersan Gülüm

Ersan Gülüm

Son Takımı: Antalyaspor Piyasa Değeri: 200 bin Euro

15Ufuk Ceylan

Ufuk Ceylan

Son Takımı: Alanyaspor Piyasa Değeri: 75 bin Euro

16Marko Marin

Marko Marin

Son Takımı: Al Ahli Piyasa Değeri: 2.5 milyon Euro

17Dario Melnjak

Dario Melnjak

Son Takımı: Çaykur Rizespor Piyasa Değeri: 2 milyon Euro

18Maicon

Maicon

Son Takımı: Al Nassr Piyasa Değeri: 2.2 milyon Euro

19Daniel Sturridge

Daniel Sturridge

Son Takımı: Trabzonspor Piyasa Değeri: 2 milyon Euro

20Kevin Mirallas

Kevin Mirallas

Son Takımı: Gaziantep FK Piyasa Değeri: 1.5 milyon Euro

21Mamadou Samassa

Mamadou Samassa

Son Takımı: Sivasspor Piyasa Değeri: 1.5 milyon Euro

22Junior Fernandes

Junior Fernandes

Son Takımı: Başakşehir Piyasa Değeri: 1.1 milyon Euro

23Miroslav Stoch

Miroslav Stoch

Son Takımı: Zaglebie Lubin Piyasa Değeri: 800 bin Euro

24Oumar Niasse

Oumar Niasse

Son Takımı: Huddersfield Piyasa Değeri: 1 milyon Euro

25Yuto Nagatomo

Yuto Nagatomo

Son Takımı: Marsilya Piyasa Değeri: 150 bin Euro

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