Son Dakika: 2021-2022 sezonu transfer döneminde boşta kalan yıldız futbolcular! Süper Lig sonrası...
Avrupa ve Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin damga vurduğu transfer döneminde tahtanın kapanmasıyla birlikte kulüpsüz kalan futbolculardan öne çıkanları sizler için derledik.
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1
Transfer tahtası kapandı
Türkiye'de 8 Eylül tarihi itibariyle 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Avrupa'nın ardından ülkemizde de transfer tahtasının kapanmasının ardından bazı futbolcular boşta kaldı.
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Ronaldo ve Messi damga vurdu
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesi ve Lionel Messi'nin Barcelona defterini kapatarak Paris Saint Germain'e imza atmasıyla tarihi bir transfer sezonu geride kaldı.
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Kimler boşta kaldı?
Yolu Süper Lig'den geçen ya da isimleri Türk takımlarıyla ciddi şekilde anılmasına rağmen bu yaz Avrupa ya da Süper Lig'den herhangi bir takımla anlaşamayan yıldız futbolcuları sizler için derledik. Suudi Arabistan, Arjantin ve Katar gibi yaklaşık 40 ülkede transfer tahtasının açık olduğunu hatırlatalım...
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David Luiz
Son Takımı: Arsenal Piyasa Değeri: 4 milyon Euro
5
Serge Aurier
Son Takımı: Tottenham Piyasa Değeri: 20 milyon Euro
6
Garry Rodrigues
Son Takımı: Al Ittihad Piyasa Değeri: 5 milyon Euro
7
Hatem Ben Arfa
Son Takımı: Bordeaux Piyasa Değeri: 3 milyon Euro
8
Jack Wilshere
Son Takımı: Bournemouth Piyasa Değeri: 2.5 milyon Euro
9
Zanka
Son Takımı: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 1.5 milyon Euro
10
Diego Perotti
Son Takımı: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 1.8 milyon Euro
11
Mehmet Ekici
Son Takımı: Fenerbahçe Piyasa Değeri: 150 bin Euro
12
Volkan Şen
Son Takımı: Adana Demirspor Piyasa Değeri: 200 bin Euro
13
Özer Hurmacı
Son Takımı: Bursaspor Piyasa Değeri: 100 bin Euro
14
Ersan Gülüm
Son Takımı: Antalyaspor Piyasa Değeri: 200 bin Euro
15
Ufuk Ceylan
Son Takımı: Alanyaspor Piyasa Değeri: 75 bin Euro
16
Marko Marin
Son Takımı: Al Ahli Piyasa Değeri: 2.5 milyon Euro
17
Dario Melnjak
Son Takımı: Çaykur Rizespor Piyasa Değeri: 2 milyon Euro
18
Maicon
Son Takımı: Al Nassr Piyasa Değeri: 2.2 milyon Euro
19
Daniel Sturridge
Son Takımı: Trabzonspor Piyasa Değeri: 2 milyon Euro
20
Kevin Mirallas
Son Takımı: Gaziantep FK Piyasa Değeri: 1.5 milyon Euro
21
Mamadou Samassa
Son Takımı: Sivasspor Piyasa Değeri: 1.5 milyon Euro
22
Junior Fernandes
Son Takımı: Başakşehir Piyasa Değeri: 1.1 milyon Euro
23
Miroslav Stoch
Son Takımı: Zaglebie Lubin Piyasa Değeri: 800 bin Euro
24
Oumar Niasse
Son Takımı: Huddersfield Piyasa Değeri: 1 milyon Euro