Son Dakika: 2021-2022 sezonu transfer döneminde boşta kalan yıldız futbolcular! Süper Lig sonrası...

Kimler boşta kaldı? Yolu Süper Lig'den geçen ya da isimleri Türk takımlarıyla ciddi şekilde anılmasına rağmen bu yaz Avrupa ya da Süper Lig'den herhangi bir takımla anlaşamayan yıldız futbolcuları sizler için derledik. Suudi Arabistan, Arjantin ve Katar gibi yaklaşık 40 ülkede transfer tahtasının açık olduğunu hatırlatalım...