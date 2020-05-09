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GeriFutbol Sol Campbell'dan corona virüsle (koronavirüs) ilgili şok komplo teorisi!
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Futbol
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 13:07,

Sol Campbell'dan corona virüsle (koronavirüs) ilgili şok komplo teorisi!

Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın eski stoperi Sol Campbell, corona virüsle (koronavirüs) ilgili çok konuşulacak bir komplo teorisine imza attı. İşte detaylar...

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Spor Arena Dış Haberler | Dünya, corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

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Dün itibarıyla dünya genelinde 4 milyon 325 binin üzerinde vaka sayısı bulunuyor.

3ÖLÜ SAYISI 275 BİNİ GEÇTİ
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ÖLÜ SAYISI 275 BİNİ GEÇTİ

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 275 binin üzerinde...

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Corona virüs salgını ile ilgili komplo teorilerinin ise ardı arkası kesilmiyor.

5DAVID ICKEDEN UÇUK İDDİALAR
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DAVID ICKE'DEN UÇUK İDDİALAR

Bu konuda 1 numaralı isim hiç şüphesiz eski bir futbolcu olan komplo teorisyeni David Icke...

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David Icke, önce 5G ağlarıyla corona virüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu iddia etmiş ardından ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.

7KOMPLO TEORİLERİNDEN LOVREN DE ETKİLENMİŞTİ
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KOMPLO TEORİLERİNDEN LOVREN DE ETKİLENMİŞTİ

Icke'nin son iddiası ise corona virüs salgınının, 'aşıları halka zorla yapmak için bir efsane olduğu' olmuştu.

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David Icke'nin iddialarıyla etkilenen isimlerden biri de Liverpool'un savunmacısı Dejan Lovren'di...

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30 yaşındaki futbolcunun David Icke'nin son teorisini destekleyip, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Teşekkürler sağlık çalışanları" paylaşımına "Oyun bitti Bill. İnsanlar kör değil" yanıtını yazarak tepki göstermişti.

10SİYAHİLERİN BEYAZLARA GÖRE ÖLÜM RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA
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"SİYAHİLERİN BEYAZLARA GÖRE ÖLÜM RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA"

Dejan Lovren'in ardından bu kez de Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Sol Campbell, corona virüsle ilgili çok tartışılacak bir komplo teorisine imza attı.

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Sol Campbell, corona virüsten siyahi insanların beyazlara göre 4 kat daha fazla ölme olasılığı olduğunu ileri sürdü.

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İngiliz eski stoper, sosyal medya hesabından bir videoyu "Virüs doğal mı yoksa tasarlanmış bir hata mı? Acaba bu virüs kasıtlı olarak belirli bir kan grubuna mı saldırıyor?" ifadeleriyle paylaştı.

13TONI NADAL, BILL GATES BİLİYORDU DEMİŞTİ
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TONI NADAL, 'BILL GATES BİLİYORDU' DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın amcası Toni Nadal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bill Gates'in yeğenini corona virüs nedeniyle uyardığını açıklamıştı.

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Marca'ya konuşan Toni Nadal, "Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüs hakkında neler olacağını sormuş.

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Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş.

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Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş" sözlerini kullanmıştı.

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