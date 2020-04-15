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GeriFutbol Sneijder'le evliliği sallantıdaydı... Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 07:40,

Sneijder'le evliliği sallantıdaydı... Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

Wesley Sneijder'den resmi olarak boşanmayan Yolanthe Cabau, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor...

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Sneijder ile 2010 yılından beri evli olan ve bir oğulları olan çiftin uzun süredir ayrılacağı konuşuluyordu.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" notunu düşmüş bu durum uzunca bir süre konuşulmuştu...

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Eski Galatasaraylı, Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaşarak evliliğini yeniden çıkmaza sokmuştu.

4EMMA YAKINLAŞMASI ÇIKMAZA SOKTU

EMMA YAKINLAŞMASI ÇIKMAZA SOKTU

Hollanda basını Sneijder'in Emma Heesters ile yakınlaştığını yazarken, ünlü futbolcunun Cabau ile barışmasının artık zor olduğunu yazmıştı.

5BAĞIŞ FAYDA ETMEDİ

BAĞIŞ FAYDA ETMEDİ

Bu sezon futbolu bırakan Wesley Sneijder, eşinin gönlünü kazanmak için, Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euro'luk yani 13 milyon 500 bin TL'lik bağış yapmıştı.

619 MİLYON EURO

19 MİLYON EURO

Sneijder'in bu girişim de Cabau'nun boşanma kararını değiştirmemiş, boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro alacağı ifade edilmişti.

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Sneijder'in annesi Slyvie, Wesley ve Yolanthe'nin 9 yıllık evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyursa da ikilinin arası pek düzelecekmiş gibi gözükmüyor.

8SADECE KENDİNİ PAYLAŞIYOR

SADECE KENDİNİ PAYLAŞIYOR

Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder ile ayrıldıktan sonra sosyal medyada pek fazla aktif olmayan Yolanthe Cabau, koronavirüs salgını dolayısıyla evdeki karantinasından fotoğraflar paylaştı.

9CEVAP PASTA

CEVAP PASTA

Cabau paylaşımına, "Soru ne olursa olsun cevap pastadır" notunu düştü.

10GALATASARAYI ÖZLEDİM

GALATASARAY'I ÖZLEDİM

Öte yandan bir Galatasaray taraftarının, "Seni çok özledik yenge" yorumuna da cevap veren Yolanthe Cabau, "Ben de sizi çok özledim" dedi.

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