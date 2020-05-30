Sloven hakem Slavko Vincic, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı!

Ülkesine döndükten sonra konuyla ilgili açıklama yapan Vincic; "Bazı iş ortaklarımızla yapılan toplantı sonrası davet edildiğim partide böyle bir olay yaşandı. Polis, ifademe başvurdu ve ardından serbest bırakıldım. Orada da açıkladığım gibi bahsi geçen insanları tanımıyorum." dedi.