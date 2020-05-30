Sloven hakem Slavko Vincic, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı!
Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yöneten ünlü hakem, uyuşturucu ve fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alındı!
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Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yöneten ünlü Sloven hakem Slavko Vincic, Bosna Hersek'te polisin bir uyuşturucu ve fuhuş çetesine düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
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Bosna Hersek'in Bijeljina şehrinde Tijana Maksimovic önderliğindeki uyuşturucu ve fuhuş çetesine karşı bir operasyon düzenlendi.
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Bosna Hersek polisi tarafından yapılan operasyonda, FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic'in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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Gece saatlerinde Bijeljina'da bir partiye yapılan baskın sonrası çetenin lideri olduğu öğrenilen Tijana Maksimovic'in ise Hırvatistan sınırını geçerken yakalandığı açıklandı.
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Polis operasyonu sonrası 9 kadın ve 26 erkek gözaltına alınırken, bu şahısların yanında kokain, silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
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Bijeljina polis kaynaklarından yapılan açıklamada Tijana Maksimovic önderliğindeki çeteye yapılan baskında 14 paket kokain, 10 tabanca, 3 kurşun geçirmez zırh ve 10 bin Euro'dan fazla bir miktara denk gelen çeşitli döviz kurlarından nakit para ele geçirildiği ifade edildi.
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Aynı grupla gözaltına alınan hakem Vincic'in sorgu sonrası serbest bırakıldığı ancak diğer tutuklular için fuhuş, uyuşturucu ticareti ve silah bulundurmaktan soruşturma açılacağı belirtildi.
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Ülkesine döndükten sonra konuyla ilgili açıklama yapan Vincic; "Bazı iş ortaklarımızla yapılan toplantı sonrası davet edildiğim partide böyle bir olay yaşandı. Polis, ifademe başvurdu ve ardından serbest bırakıldım. Orada da açıkladığım gibi bahsi geçen insanları tanımıyorum." dedi.
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Slovenya hakem kurulu başkanı Vlado Sajn ise konuyla ilgili; "Vincic'in olay sırasında orada olması tamamen tesadüf. Yanlış zamanda yanış yerdeydi ama bu olay onun hakemlik kariyerine ve itibarına leke sürmüş olabilir." diye konuştu.
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40 yaşındaki Vincic daha önce Club Brugge - Galatasaray, Fenerbahçe Benfica ve Türkiye - İrlanda maçlarında da düdük çalmıştı. Sloven hakem bu sezon ise Genk - Liverpool ve Manchester City - Shakhtar Donetsk maçlarını yönetti.