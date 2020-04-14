Slaven Bilic'ten corona virüs (koronavirüs) sonrası kehanet!

Böylesine bir virüs ile yaşamak hiç kolay değil. Hepimizin ilk kez yaşadığı bir dönemdeyiz. Hiçbirimiz buna hazırlıklı değildik. Evimizde beklemekten başka bir çaremiz yok. En büyük sorunumuz salgının ne zaman biteceğini ve ne zaman hayatlarımıza devam edeceğimizi bilmemek.