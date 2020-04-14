Slaven Bilic'ten corona virüs (koronavirüs) sonrası kehanet!
İngiltere'de West Bromwich takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu.
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Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyona yaklaşırken can kaybı da 120 bine dayanmış durumda...
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İngiltere'de ise 88 bin 621 kişide corona virüs vakası çıkarken 11 bin 329 kişi hayatını kaybetti.
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Avrupa ve dünyada ise neredeyse bütün spor müsabakaları durmuş durumda. Liglerin devam edip etmeyeceği ve nasıl sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson da corona virüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Johnson, geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.
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İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ise İngiliz basınına verdiği röportajda durumu anlattı.
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Hırvat teknik direktör, corona virüsün futbolu nasıl etkileyeceği hakkında konuşurken şu sözleri kullandı;
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Bu süreçte en önemli şey kilo almamak ve fit kalmak. Hepimiz aynı gemideyiz. Bütün takımlar ve ülkeler bu virüsün sona ermesini bekliyor. İki haftalık bir antrenman ile maçlara çıkılabilir. Sürekli oyuncularımla konuşuyorum ve kendilerine iyi bakmalarını istiyorum.
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Böylesine bir virüs ile yaşamak hiç kolay değil. Hepimizin ilk kez yaşadığı bir dönemdeyiz. Hiçbirimiz buna hazırlıklı değildik. Evimizde beklemekten başka bir çaremiz yok. En büyük sorunumuz salgının ne zaman biteceğini ve ne zaman hayatlarımıza devam edeceğimizi bilmemek.
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Corona virüs sadece futbolu değil bütün ekonomiyi etkileyecektir. Mbappe, Messi veya Ronaldo için söylemiyorum. Onların değerleri düşmez. Ama 'normal' futbolcular çok sıkıntı yaşayacak. Bonservis ile transfer yapmak artık çok zor olacak. NBA'deki gibi takas yöntemini deneyebiliriz.
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Sezonu bitirmek için herkes elinden geleni yapıyor. Ligde lideriz ve Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Eylül ayına kadar ligler tamamlanabilir.
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Almanya ve İtalya, Mayıs başında antrenmanlara çıkmaya hazırlanıyor. Çok şükür ki Avrupa'da çoğu ülke iyileşmeye başlıyor. Ben liglerin tamamlanma taraftarıyım.