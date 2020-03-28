Skandal görüntüler! Corona virüse meydan okudu: Korkmuyorum...

Hleb, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, salgının ülkesinde ciddiye alınmadığını belirterek "UEFA, koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı. Bu doğru bir karardı. Ancak Belarus'ta koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Belki birkaç hafta içinde maçlar ertelenir ama sanırım cumhurbaşkanımız önce virüsün neler yapabileceğini görmek istiyor." ifadelerini kullandı.