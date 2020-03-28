Skandal görüntüler! Corona virüse meydan okudu: Korkmuyorum...

Dünyaca binlerce insan ölürken ve küresel olarak verilen alarm sebebiyle insanlar evlerine kapanmışken ortaya çıkan bu tablo bir hayli düşündürücü...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün kötüye gidiyor.
2
Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 614 bini aştı. Toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı ise 28 bin 240 oldu.
3
Son dönemde Amerika, İtalya ve İspanya'da ivmelenen acı tablo, corona virüsü salgının şakası olmadığını ve ciddi tedbirler alınması gerektiğinin önemini gözler önüne seriyor.
4
5
Ancak hemen hemen her ülke çeşitlik önlem paketleri hazırlarken ve sürecin en başından itibaren sürü bağışıklığını savunan İngiltere dahi adım atarken,Avrupa'da bir ülkede futbol maçları dahi iptal edilmedi.
6
Küresel alarm verilmiş, çoğu ülkede yaşam durma noktasına gelmiş, insanlar evlerinden çıkamaz hale gelmişken Belarus'ta maçlar seyircili oynanmaya devam ediyor.
7
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün kötüye gidiyor.
8
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün kötüye gidiyor.
9
Zirve takipçilerinden Torpedo-BelAZ takımının Belshina ile evinde oynayacağı maç için hatırı sayılır bir kalabalık stada geldi.
10
Maçları iptal etmeyen ya da seyircisiz oynanmasını hükmetmeyen federasyon, ilginç şekilde maç öncesinde ve esnasında bazı tedbirler aldı.
11
Stat girişinde taraftarların ateşi ölçülürken, bu uygulamadan taraftarların da rahatsız olmadığı gözlendi.
12
Belaruslu futbolseverlere göre takımlarını desteklemek, corona virüse maruz kalmaktan ve sevdiklerinin hayatlarını tehlikeye daha önemli...
13
Torpedo-BelAZ taraftarı Alexander, "Korkmuyorum. En sevdiğim takım" oynuyor ve sonsuza kadar onunla olacağım, salgına rağmen her zaman stadyuma geleceğim." diyerek adeta virüse meydan okudu.
14
Belarus'ta corona virüsü önlemlerinin ciddi alınmamasının sebebi olarak henüz can kaybı yaşanmamış olması gösteriliyor. Ülkedeki 94 pozitif vakanın 32'si iyileşti.
15
Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Belaruslu oyuncu Alexander Hleb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesindeki futbol liglerinin ertelenmemesini eleştirdi.
16
Hleb, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, salgının ülkesinde ciddiye alınmadığını belirterek "UEFA, koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı. Bu doğru bir karardı. Ancak Belarus'ta koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Belki birkaç hafta içinde maçlar ertelenir ama sanırım cumhurbaşkanımız önce virüsün neler yapabileceğini görmek istiyor." ifadelerini kullandı.
17
İtalya ve İspanya'da salgının nelere sebep olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Hleb, "Durum iyi gözükmüyor ama ülkemizi yöneten insanlar durumun haberlerdeki gibi ciddi olduğuna inanmıyor. Gençler de böyle düşünüyor. Ben ailemi evde tutuyorum ama dışarı çıktığımda caddeler ve restoranların dolu olduğunu görüyorum." yorumunu yaptı.
18
Belarus'ta futbolcuların normal şekilde antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran 38 yaşındaki Hleb, "Bütün ligler askıya alınmışken bu durumun bizim için problem olmamasını anlayamıyorum. Herkes yeni sezona hazırlanıyor. Salgını önemsemiyorlar. Sağlığıma dikkat ediyorum. Mümkün olabildiğince temastan kaçınıyorum. Takımım Isloch'a dönmeyi de düşünmüyorum. " dedi.
19
Belarus Cumhurbaşkanı Alyaksandr Lukashenka, herhangi bir önlem almamalarını su sözlerle açıklamıştı: Ülke olarak daha komplike virüs salgınlarında hayatta kaldık. Panik yaratılmamalı. Bu süreçte tek yapmamız gereken çalışmak. Televizyona baktığımda çalışan, traktörlerini süren ve virüs hakkında konuşmayan insanlar görmediğimde mutlu oluyor. Traktör herkesin ilacı. Toprak bizi iyileştirecek..."