Sivasspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya ilginç tepki!

“Geçen hafta Başakşehir maçında bariz penaltımızı vermediler. Okullar tatildi bizde kar ile uğraşıyorduk. Aklımızı böyle bir şey yapmak geldi. Stadyum yaptık, sonra düşündük bir kardan adam yaptık. Nasıl eleştirebiliriz diye düşündük. Sonra bir hakem yaptık. Gözünü, kulağını kapalı yaptık. Hakemler görmüyor, duymuyor. Her maça gidiyoruz kombinemiz var. Stadyumun yanına “Müessesemizde ‘VAR’ yoktur!” yazdık. Bizim Sivasspor’un hiçbir pozisyonunda VAR’a gitmiyorlar. Ligde tek penaltı verilmeyen takım Sivasspor. Hakemler pozisyonları görmüyor, görse de VAR’a gitmiyor. Biz bunları 1 günde yaptık. Kardeşim Ömer Çelik, kuzenlerim Buğra, İbrahim ve Adem yardım etti bize. Görenler beğeniyorlar. Onlar da bize destek veriyor” diye konuştu.