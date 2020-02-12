Sivasspor karın tadını çıkardı! 50 santimetre...

Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü. Demir Grup Sivasspor Tesisleri'nde bulunan antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular karın tadını doyasıya çıkardı.Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan Sivasspor forması giyen oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftarlardan büyük ilgi gördü.