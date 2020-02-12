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Futbol
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 17:34, /

Sivasspor karın tadını çıkardı! 50 santimetre...

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 50 santimetreyi bulan karda tamamladı. Ortaya renkli görüntüler çıktı...

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Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü.

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Demir Grup Sivasspor Tesisleri'nde bulunan antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular karın tadını doyasıya çıkardı.

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Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan Sivasspor forması giyen oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftarlardan büyük ilgi gördü.

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