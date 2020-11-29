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GeriFutbol Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişi sonlandırmak istiyor
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Hürriyet
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 14:14 | 

Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişi sonlandırmak istiyor

Süper Lig'de bu sezon iç sahada galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, yarın Göztepe'yi yenerek evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

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