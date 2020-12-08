Sinan Engin bombayı patlattı: Bir duyum aldım, Mesut Özil, Fenerbahçe ve üç transfer...

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR The Mirror, Mesut'un Londra ekipleriyle anlaşamaması durumunda yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti. Haberde, "Londra'da yaşamayı çok seviyor ve şehirden ayrılmak istemiyor ama eğer farklı bir ülkede forma giyecekse bu Türkiye olacak." ifadeleri yer aldı.