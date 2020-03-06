Şili basını son dakika olarak duyurdu: Fenerbahçeli Mauiricio Isla'nın evliliği bitiyor

Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla'nın eşiyle olan ilişkisi de dillerden düşmüyor.Şilili futbolcu geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Gala Caldirola ile olan ilişkisini evliliğe dönüştürmüştü. Şili basını, Isla’nın eşiyle yaptığı söyleşide, ilişkinin kopma noktasına geldiği vurgulandı.Gala Caldirola, Isla ile evlendikten iki ay sonra evliliği krize girdi” başlığıyla verilen haberde, Şilili oyuncunun eşinin kocasının rızası olmadan ülkesindeki dans yarışmasına katıldığı belirtildi.Isla’nın eşi, evliliğiyle ilgili sorulan sorulara ise, “Evlilik beni sınırlandırmak zorunda değil. Herkesin önünde dans etmek beni heyecanlandırıyor. Sadece zevk almak istiyorum” yanıtını verdi.Instagram'da 2.3 milyon takipçiye sahip olan Gala, bu kez de duşta çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Videoyu ınstagram video formatında yaklaşık 2 dakika olarak paylaşan Caldirola'nun bu görüntüleri yaklaşık 500 bin kez izlendi.Fenerbahçe, 2017 yazında Kameni, Dirar, Valbuena, Elif Elmas ve Mehmet Ekici'nin ardından Mauricio Isla'yı transfer etmişti.Isla ve eşi İtalya macerasının ardından Türkiye'nin yolunu tutmuştu.