Shaquille O'Neal'ın eğlenceli hayatını kameraya aldılar
NBA'in efsane oyuncularından biri olan Shaquille O'Neal, bir reality show programına konuk oldu. O'Neal için çekilen özel bölümde ortaya çok renkli görüntüler çıktı.
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Shaq'ın NBA sonrası kariyerini, ailesini ve DJ Diesel ismiyle verdiği konserleri konu alan şovun ilk bölümünde Shaq'ın spor salonundaki görüntüleri yer alıyor.
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Artık süper formda kalmak zorunda olmadığını belirten efsane isim, yine de "baba vücudu"ndan kurtulması gerektiğini ve göbeğinin pantolonunun kemerinin üzerine çıkmasına asla izin veremeyeceğini belirtiyor.
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Shaq, kişisel antrenörü Roc Shavazz ile sıkı bir antrenman yaparak güne başlıyor.
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DJ DIESEL OLARAK VEGAS'A UÇUYOR
Ardından ise "DJ Diesel" olarak konser vermek için Las Vegas'a gidiyor.
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Her anı kayıt altına alınan efsane basketbolcu daha sonra kızı Taahirah'ın mezuniyet törenine katılıyor.
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Shaq, ardından diğer kızları Me'arah ve Mimi'nin basketbol maçını izliyor.
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2 BİNDEN FAZLA AYAKKABI ALIYOR
Programın son bölümünde ise Shaq, ayakları büyük olduğu için kendisine uygun ayakkabı bulamayan Zack Keith isimli bir öğrenciye yardımcı oluyor.
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7 BİN DOLARA YAKIN PARA HARCIYOR
Zack ve annesi Brittany ile en sevdiği ayakkabı mağazasında buluşan Shaq, kendisi için 2 binden fazla ayakkabı siparisi verirken, Zack için de birkaç tane alıyor ve yaklaşık 7 bin Dolar'a yakın bir para harcıyor.