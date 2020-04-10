Shaquille O'Neal'ın eğlenceli hayatını kameraya aldılar

7 BİN DOLARA YAKIN PARA HARCIYOR Zack ve annesi Brittany ile en sevdiği ayakkabı mağazasında buluşan Shaq, kendisi için 2 binden fazla ayakkabı siparisi verirken, Zack için de birkaç tane alıyor ve yaklaşık 7 bin Dolar'a yakın bir para harcıyor.