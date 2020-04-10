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Basketbol
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 13:32,

Shaquille O'Neal'ın eğlenceli hayatını kameraya aldılar

NBA'in efsane oyuncularından biri olan Shaquille O'Neal, bir reality show programına konuk oldu. O'Neal için çekilen özel bölümde ortaya çok renkli görüntüler çıktı.

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Shaq'ın NBA sonrası kariyerini, ailesini ve DJ Diesel ismiyle verdiği konserleri konu alan şovun ilk bölümünde Shaq'ın spor salonundaki görüntüleri yer alıyor.

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Artık süper formda kalmak zorunda olmadığını belirten efsane isim, yine de "baba vücudu"ndan kurtulması gerektiğini ve göbeğinin pantolonunun kemerinin üzerine çıkmasına asla izin veremeyeceğini belirtiyor.

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Shaq, kişisel antrenörü Roc Shavazz ile sıkı bir antrenman yaparak güne başlıyor.

4DJ DIESEL OLARAK VEGASA UÇUYOR

DJ DIESEL OLARAK VEGAS'A UÇUYOR

Ardından ise "DJ Diesel" olarak konser vermek için Las Vegas'a gidiyor.

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Her anı kayıt altına alınan efsane basketbolcu daha sonra kızı Taahirah'ın mezuniyet törenine katılıyor.

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Shaq, ardından diğer kızları Me'arah ve Mimi'nin basketbol maçını izliyor.

72 BİNDEN FAZLA AYAKKABI ALIYOR

2 BİNDEN FAZLA AYAKKABI ALIYOR

Programın son bölümünde ise Shaq, ayakları büyük olduğu için kendisine uygun ayakkabı bulamayan Zack Keith isimli bir öğrenciye yardımcı oluyor.

87 BİN DOLARA YAKIN PARA HARCIYOR

7 BİN DOLARA YAKIN PARA HARCIYOR

Zack ve annesi Brittany ile en sevdiği ayakkabı mağazasında buluşan Shaq, kendisi için 2 binden fazla ayakkabı siparisi verirken, Zack için de birkaç tane alıyor ve yaklaşık 7 bin Dolar'a yakın bir para harcıyor.

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İşte kare kare Shaq'ın eğlenceli hayatı...

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