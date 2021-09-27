Sezer Öztürk kimdir, hangi takımlarda oynadı, futbolu ne zaman bıraktı? Sezer Öztürk cinayet iddiasıyla gündemde...
Eski futbolcu Sezer Öztürk, Cinayet iddiasıyla gündeme geldi. 2015 yılında futbol kariyerine son veren Sezer Öztürk'ün ismi cinayetle anılıyor. İddiaya göre, trafikte tartıştığı kişilere ateş açan Sezer Öztürk, 1 kişinin ölümüne neden oldu. İddialar ardından Sezer Öztürk özel hayat ve futbol kariyeri yeniden merak konusu oldu. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, futbolu ne zaman bıraktı? İşte Sezer Öztürk'in hayatı ve oynadığı takımlar...
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Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya geldi. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te çocukluğunu geçirdi. Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı.
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Sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarına transfer oldu.Henüz 11 yaşındayken Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'nın altyapısına geçti.1996'da Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti. 2002-03 sezonunda U-19 takımı ile birlikte Almanya ikincisi olurlarken, Öztürk final maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sonraki sezon Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzaladı ve dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı. Kariyerinin ilk maçında takımı SW Essen'e 2-1 yenilirken, kariyerinin ilk golünü attı.Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldı. Burada fazla forma şansı bulamadı. 23 Ekim 2004'te 1. FC Kaiserslautern karşısında 77. dakikada Jermaine Jones yerine oyuna dahil olup ilk Bundesliga maçına çıktı. O sezon 7 lig karşılaşmasına çıkabildi. Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilip, zaman zaman ilk 18'e alınsa da forma şansı bulamadı. İkinci takımda ise 22 maçta 13 gol atarak, lig birincisi olarak üçüncü lig olan Regionalliga'ya çıkmalarında büyük katkıda bulundu.
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Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilmesine rağmen, saha içindeki başarısından çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Sezer Öztürk, Beşiktaş'ın 2013 yılında 1.5 milyon Euro ödeyerek Fenerbahçe'den transfer ettiği, ancak bekleneni veremediği için önce Başakşehir'e, ardından Eskişehirspor'a kiraladığı milli oyuncuya son olarak 'kendine kulüp bul' denmişti. Doğup büyüdüğü Almanya'da amatörce boks yaptığını daha önce açıklayan Sezer, sosyal medya hesabından boks yaparken çekilmiş görüntülerini yayınlamıştı.
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SEZER ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI TÜRK TAKIMLARI
Manisaspor Kulübü Eskişehirspor Fenerbahçe SK Beşiktaş Başakşehir FK