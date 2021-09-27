Sezer Öztürk kimdir, hangi takımlarda oynadı, futbolu ne zaman bıraktı? Sezer Öztürk cinayet iddiasıyla gündemde...

Sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarına transfer oldu.Henüz 11 yaşındayken Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güçlü ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'nin dikkatini çekti ve Bayer 04 Leverkusen'nın altyapısına geçti.1996'da Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti. 2002-03 sezonunda U-19 takımı ile birlikte Almanya ikincisi olurlarken, Öztürk final maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sonraki sezon Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşme imzaladı ve dördüncü ligde mücadele eden ve Bayer Leverkusen'ın ikinci takımı olan Bayer 04 Leverkusen'de düzenli olarak oynamaya başladı. Kariyerinin ilk maçında takımı SW Essen'e 2-1 yenilirken, kariyerinin ilk golünü attı.Öztürk, 2003-04 sezonunda A takıma yükseldı. Burada fazla forma şansı bulamadı. 23 Ekim 2004'te 1. FC Kaiserslautern karşısında 77. dakikada Jermaine Jones yerine oyuna dahil olup ilk Bundesliga maçına çıktı. O sezon 7 lig karşılaşmasına çıkabildi. Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilip, zaman zaman ilk 18'e alınsa da forma şansı bulamadı. İkinci takımda ise 22 maçta 13 gol atarak, lig birincisi olarak üçüncü lig olan Regionalliga'ya çıkmalarında büyük katkıda bulundu.