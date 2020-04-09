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GeriFutbol Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı! "Kapının önünden geçirmezdi"
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Futbol
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 23:04, /

Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı! "Kapının önünden geçirmezdi"

Kariyerine Almanya'da başlayan ve 2000-2005 yılları arasında 5 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra tekrar Anderlecht'e transfer olan Serhat Akın, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Sarı lacivertli formayla toplam 112 maça çıkan 33 gol atıp 18 de asist yapma başarısı gösteren Fenerbahçe formasıyla toplam 3 şampiyonluk yaşadı. 

2FENERBAHÇE İLE 3 ŞAMPİYONLUK

FENERBAHÇE İLE 3 ŞAMPİYONLUK

Aziz Yıldırım başkanlığında 2000-2001, 2003-2004 ve 2004-2005 yıllarında şampiyon olan Fenerbahçe'nin değişmez oyuncularından olan Serhat Akın, Türkiye'de Konyaspor, Altay, Turgutluspor gibi takımlarda da top koşturdu.

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Bir dönem Acun Ilıcalı'nın da yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor'a katılan finale kalan Serhat Akın, Twitch'ten yaptığı yayınlardaki açıklamalarıya da adından söz ettiriyor.

4AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

Son Twitch yayınında Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe günlerinden konuşan Serhat Akın'dan çarpıcı itiraflar geldi.

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Taraftarlar tarafından "Kadıköy'ün Boğası" lakabını alan eski futbolcu, Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli kulüple ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkan şu şekilde:

6KULÜBE SOKMAZDI

"KULÜBE SOKMAZDI"

"Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyordu kulübe. Benim zamanımda sosyal medya yoktu bir de. Aziz Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu."

7BÜYÜK BAŞKANDI

"BÜYÜK BAŞKANDI"

"Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben, Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu."

8KAPININ ÖNÜNDEN GEÇİRMEZDİ

"KAPININ ÖNÜNDEN GEÇİRMEZDİ"

"Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı."

9ARMA İÇİN OYNANIRDI

"ARMA İÇİN OYNANIRDI"

"Bizim zamanımızda dava farklıydı. Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı."

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