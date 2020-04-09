Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı! "Kapının önünden geçirmezdi"
Kariyerine Almanya'da başlayan ve 2000-2005 yılları arasında 5 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra tekrar Anderlecht'e transfer olan Serhat Akın, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sarı lacivertli formayla toplam 112 maça çıkan 33 gol atıp 18 de asist yapma başarısı gösteren Fenerbahçe formasıyla toplam 3 şampiyonluk yaşadı.
2
FENERBAHÇE İLE 3 ŞAMPİYONLUK
Aziz Yıldırım başkanlığında 2000-2001, 2003-2004 ve 2004-2005 yıllarında şampiyon olan Fenerbahçe'nin değişmez oyuncularından olan Serhat Akın, Türkiye'de Konyaspor, Altay, Turgutluspor gibi takımlarda da top koşturdu.
3
Bir dönem Acun Ilıcalı'nın da yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor'a katılan finale kalan Serhat Akın, Twitch'ten yaptığı yayınlardaki açıklamalarıya da adından söz ettiriyor.
4
AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI
Son Twitch yayınında Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe günlerinden konuşan Serhat Akın'dan çarpıcı itiraflar geldi.
5
Taraftarlar tarafından "Kadıköy'ün Boğası" lakabını alan eski futbolcu, Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli kulüple ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkan şu şekilde:
6
"KULÜBE SOKMAZDI"
"Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyordu kulübe. Benim zamanımda sosyal medya yoktu bir de. Aziz Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu."
7
"BÜYÜK BAŞKANDI"
"Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben, Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu."
8
"KAPININ ÖNÜNDEN GEÇİRMEZDİ"
"Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı."
9
"ARMA İÇİN OYNANIRDI"
"Bizim zamanımızda dava farklıydı. Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı."