Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı! "Kapının önünden geçirmezdi"

"BÜYÜK BAŞKANDI" "Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben, Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu."