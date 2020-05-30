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GeriFutbol Serhat Akın çıldırdı! 'Neden gelsin ki?' diyerek küfretti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 13:40,

Serhat Akın çıldırdı! 'Neden gelsin ki?' diyerek küfretti

Fenerbahçe'nin efsanevi forveti Serhat Akın, Twitch kanalında sarı lacivertlilerin gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Serhat Akın, eski takımıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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Kullandığı dil ile çok eleştirilen Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o sözler..

3FENERBAHÇEDE PARA YOK DEMEYİN
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"FENERBAHÇE'DE PARA YOK DEMEYİN!"

Serhat Akın, "Galatasaray'ın kadroya ve yedeklere bakın. Forvette Falcao, Andone, Adem Büyük. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi olmazsa kim var? Mevlüt... Para yok demeyin. Zanka, Falette, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Tolgay Arslan bu oyuncular bedavaya mı alındı? Çok boş transfer yapıldı." dedi.

4GUSTAVO %100 PERFORMANS İLE OYNAMIYOR
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"GUSTAVO %100 PERFORMANS İLE OYNAMIYOR"

Akın,"Luiz Gustavo, %100'üyle oynayamıyor. Solundaki adam Tolga Ciğerci olunca adamın performansı %10 düşüyor. Yanına bir bakıyor Tolgay Arslan, %10 da oradan gidiyor a.... k.... Arkasındaki adam da Falette, Zanka olunca %10 da oradan gidiyor, %70'le oynuyor." şeklinde konuştu.

5KRUSE ALEX DEĞİL, HAYAL GÖRMEYİN
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'KRUSE ALEX DEĞİL, HAYAL GÖRMEYİN'

Eski Fenerbahçeli, Kruse ve Rordigues'i de eleştirerek, "Gustavo uzay topçu. Rodrigues çok iyi, çok hızlı ama devamlılığı yok. Kruse de çok iyi topçu ama Alex de Souza gibi değil. Hayal görmeyelim. Garry kaç orta yapmış, asist yapmış. Fuleli, dikine de gidebiliyor ama sonuç yok" dedi.

6GÖKHAN VE CANERİ NEDEN YOLLADIN, NEDEN GERİ ALIYORSUN
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GÖKHAN VE CANER'İ NEDEN YOLLADIN, NEDEN GERİ ALIYORSUN

Serhat Akın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin iddialarıyla ilgili, "Adamları neden yolladın, neden geri alıyorsun. Türkiye'de yerli olarak daha iyisi yoktu. Yollamayacaktın. 1.5 kazanıyorsa 2 verecektin zamanında. Şimdi Fenerbahçe bek aramıyordu." şeklinde konuştu.

7ACUN ILICALI FENERBAHÇE TARAFTARINI HEYECANLANDIRMIŞTI
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ACUN ILICALI FENERBAHÇE TARAFTARINI HEYECANLANDIRMIŞTI

Bilindiği gibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının da transferini istediği Mesut Özil'le ilgili "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız zamanı gelince... Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu gelişme Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken Serhat Akın konuyla ilgili sarı lacivertlilerin tepkisini çeken sözler kullandı

9MESUT ÖZİL NİYE GELSİN DEDİ, KÜFRETTİ
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"MESUT ÖZİL NİYE GELSİN?" DEDİ, KÜFRETTİ

Serhat Akın, "Mesut Özil 39 yaşında falan gelir. Adam 32 yaşında, Arsenal'ın 10 numarası. Gelir mi Fenerbahçe'ye? Neden gelsin a...? Fenerbahçe sürekli hayal kuruyor, Fenerbahçe kötü. Maddi olarak kötü, manevi olarak kötü, sportif olarak kötü. Her b.. olarak kötü." dedi.

10YEDİNCİ, SEKİZİNCİ OLUYOR
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"YEDİNCİ, SEKİZİNCİ OLUYOR"

Mesut Özil transferi hakkında sözlerine devam eden Akın, "Mesut Özil neden gelsin Fenerbahçe'ye şu anda? Fenerbahçe her sezon yedinci, sekizinci oluyor.” dedi.

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İŞTE SERHAT AKIN'IN O SÖZLERİ

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