Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük şok! Yıllar sonra ilk kez...
Bir ilki yaşadı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hamleleri karşılığını bulmadı.
2
Abone Ol
İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Güven Yalçın-Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby-Georges-Kevin N'Koudou değişikliği ile başladı.
3
Abone Ol
Beşiktaş, ikinci yarının ilk dakikalarında peş peşe pozisyonlar bulsa da skoru lehine çeviremedi.
4
Abone Ol
Maçın 68. dakikasında Ljajic, siyah-beyazlı ekibin tek golünü kaydetti. Sergen Yalçın ilerleyen dakikalarda ise Jeremain Lens, Umut Nayir ve Caner Erkin'e görev verdi.
5
Abone Ol
4 MAÇ SONRA YENİLDİ
Siyah-beyazlı ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olması 4 maçlık yenilmezlik serisinin de sonu oldu.
6
Abone Ol
Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
7
Abone Ol
İLK KEZ BİR DEVREDE İKİ GOL YEDİ
Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra ilk kez bir Süper Lig maçının ilk devresinde iki gol yedi.
8
Abone Ol
EN ÇOK MAĞLUBİYET ALDIĞI SEZON
Beşiktaş, 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı sezonu yaşıyor.
9
Abone Ol
ANTALYASPOR SERİYİ UZATTI
Siyah-beyazlı takım karşısında deplasmanda 3 puan almayı başaran Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.
10
Abone Ol
Kırmızı-beyazlı ekip, dörder galibiyet ve beraberlik aldığı serinin ardından galibiyet sayısını 5 yaptı ve bu süreçte Beşiktaş'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.