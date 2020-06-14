MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük şok! Yıllar sonra ilk kez...
GeriFutbol Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük şok! Yıllar sonra ilk kez...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 00:05,

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük şok! Yıllar sonra ilk kez...

Bir ilki yaşadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hamleleri karşılığını bulmadı.

2
Abone Olgoogle-news

İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Güven Yalçın-Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby-Georges-Kevin N'Koudou değişikliği ile başladı.

3
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, ikinci yarının ilk dakikalarında peş peşe pozisyonlar bulsa da skoru lehine çeviremedi.

4
Abone Olgoogle-news

Maçın 68. dakikasında Ljajic, siyah-beyazlı ekibin tek golünü kaydetti. Sergen Yalçın ilerleyen dakikalarda ise Jeremain Lens, Umut Nayir ve Caner Erkin'e görev verdi.

54 MAÇ SONRA YENİLDİ
Abone Olgoogle-news

4 MAÇ SONRA YENİLDİ

Siyah-beyazlı ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olması 4 maçlık yenilmezlik serisinin de sonu oldu.

6
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

7İLK KEZ BİR DEVREDE İKİ GOL YEDİ
Abone Olgoogle-news

İLK KEZ BİR DEVREDE İKİ GOL YEDİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra ilk kez bir Süper Lig maçının ilk devresinde iki gol yedi.

8EN ÇOK MAĞLUBİYET ALDIĞI SEZON
Abone Olgoogle-news

EN ÇOK MAĞLUBİYET ALDIĞI SEZON

Beşiktaş, 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı sezonu yaşıyor.

9ANTALYASPOR SERİYİ UZATTI
Abone Olgoogle-news

ANTALYASPOR SERİYİ UZATTI

Siyah-beyazlı takım karşısında deplasmanda 3 puan almayı başaran Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

10
Abone Olgoogle-news

Kırmızı-beyazlı ekip, dörder galibiyet ve beraberlik aldığı serinin ardından galibiyet sayısını 5 yaptı ve bu süreçte Beşiktaş'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi