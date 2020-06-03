Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer mesajı! Beşiktaş'ta üçlü toplantı...
Beşiktaş'ta iki bek oyuncusu Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in gelecekleri belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan iki futbolcu ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in seneye hangi takımda forma giyeceği yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.
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Siyah beyazlılar, ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak koronavirüs sürecinin de eklenmesinin ardından mali açıdan zor günler geçiriyor. Bu gelişmenin ardından 35 milyon euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'a iletmişti.
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İNDİRİM TALEBİ İSTENDİ
Hem kulübün ekonomik durumu hem de koronavirüs etkisi gerekçe gösterilerek yeni sezondan itibaren kontratlarında yüzde 50 indirim istendiği bildirildi.
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Bilindiği gibi sözleşmesi bitecek isimlerden Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'nin radarında. İki yıldız isme sarı lacivertliler, Beşiktaş'la anlaşamamaları halinde teklif yapacak.
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Siyah beyazlılarda Gökhan Gönül'ün mevcut yıllık ücreti 1 milyon 650 bin euro. Caner Erkin'in senelik kazancı ise 1 milyon 750 bin euro.
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YENİ TEKLİF YAPILMADI
Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrasında Kara Kartal’ın teknik patronuyla görüşen 2 futbolcunun, sezon sonunda bitecek kontratları için kulüpten kendilerine gelen bir yeni kontrat talebinin bulunmadığını ilettikleri kaydedildi.
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İlk etapta kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek istediklerini söyleyen ikilinin, görüşmeler için hâlâ beklemede olduklarını söylediği öğrenildi.
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SERGEN YALÇIN İLE TOPLANTI
Fanatik gazetesinin haberine göre takımının en önemli oyuncuları arasında yer alan 2’liyi dikkatle dinleyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, futbolculardan bu konuda sakin kalmalarını ve yönetimden gelecek haberi beklemelerini istediği belirtildi.
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'İÇİNİZ BENDEN YANA RAHAT OLSUN'
Sergen Yalçın'ın ''İkinizin de yeni sezonda burada olmanızı isterim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, bu konuyla ilgili olarak aksi yönde bir şey söylemedi. Ancak içinde bulunduğumuz süreç malum... Herkesin biraz daha anlayışlı ve sabırlı olması lazım. İçiniz benden yana rahat olsun. Ben kalmanızı istiyorum'' dediği bildirildi.
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Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında Spor Arena'ya konuşan menajeri Batur Altıparmak, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda önceliğin Beşiktaş olduğunu ifade etmişti.
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Altıparmak, "Beşiktaş ile olan sözleşmemiz 31 Mayıs’ta bitmesi gerekiyordu ama biliyorsunuz ligin son maçı oynanmadan sözleşme sonlanmıyor. Şu anda yaptığımız herhangi bir şey yok öncelikle Beşiktaş’ı bekleyeceğiz sonrasında duruma göre yolumuzu çizeceğiz." sözlerini kullanmıştı.