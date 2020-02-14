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Futbol
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 11:12, /

Sergen Yalçın'dan flaş Başakşehir kararı! (Muhtemel 11)

Galibiyet serisi yakalamak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir karar aldı.

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1

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Sergen Yalçın ile 2 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Başakşehir engelini kayıpsız geçerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

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Geçtiğimiz hafta lider Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler ise Beşiktaş'ı mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

4ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek.

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Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak.

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Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.

7GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Dorukhan'ın da sakatlığı halen devam ediyor.

85 OYUNCU KART SINIRINDA

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Kara Kartal'da zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

9BOATENG İLK 11DE

BOATENG İLK 11'DE

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK karşısında ilk maçına çıkan ve takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan yeni transfer Kevin-Prince Boateng'e ilk 11'de görev vereceği öğrenildi.

10BEŞİKTAŞIN MUHTEMEL 11İ

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

11MEDİPOL BAŞAKŞEHİRİN MUHTEMEL 11İ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli.

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