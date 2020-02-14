Sergen Yalçın'dan flaş Başakşehir kararı! (Muhtemel 11)

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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Sergen Yalçın ile 2 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Başakşehir engelini kayıpsız geçerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
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Geçtiğimiz hafta lider Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler ise Beşiktaş'ı mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.
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ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR
Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek.
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Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak.
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Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.
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GÖKHAN GÖNÜL CEZALI
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Dorukhan'ın da sakatlığı halen devam ediyor.
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5 OYUNCU KART SINIRINDA
Kara Kartal'da zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
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BOATENG İLK 11'DE
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Vodafone Park'ta oynanan Gaziantep FK karşısında ilk maçına çıkan ve takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynayan yeni transfer Kevin-Prince Boateng'e ilk 11'de görev vereceği öğrenildi.