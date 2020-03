Sergen Yalçın'dan corona virüsü patlaması: 'Antrenör 21 yaşında öldü... '

21 YAŞINDA ANTRENÖRÜN ÖLDÜĞÜNÜ UNUTMAYIN Süper Lig’in play-off yöntemiyle tamamlanmasına yönelik tartışmaları değerlendiren Sergen Yalçın, “Bu ortamda tek sorunumuz sağlıklı olmak. Önce insan. Şu an için böyle şeyleri konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Play-off vesaire seçenekleri gündeme getirenler önce sağlıklarıyla ilgilensin. Koronavirüs yüzünden henüz 21 yaşındaki bir İspanyol futbol antrenörün (Francisco Garcia) öldüğünü unutmayalım. Herkesin bu durumdan ibret alması gerek. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Ligin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey konuşmak yanlış olur. Biz 5 Nisan’dan sonra yol haritası çizeceğiz. Belki 30 Mayıs’da ligler başlayabilir. Ya da bu sezon iptal edilir. Bilemiyoruz. Her türlü olumsuzluğu düşünüyoruz ve plan yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu