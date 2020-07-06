Sergen Yalçın'dan olay itiraf!

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu.
2
Abone Ol
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.
3
Abone Ol
Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.
4
Abone Ol
Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.
5
Abone Ol
6
Abone Ol
5 İSİM KAYSERİ'YE GETİRİLMEDİ
Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.
7
Abone Ol
6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
8
Abone Ol
SERGEN YALÇIN: NKOUDOU KRONİK SAKAT
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
9
Abone Ol
İlk 11'de yer almayan Georges-Kevin N'Koudou hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Tabi siz hafta içi antrenmanlarda olmadığınız için son durumları bilmiyorsunuz.
10
Abone Ol
N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri" ifadelerini kullandı.
11
Abone Ol
"KAZANMAK ZORUNDAYIZ!"
Kayserispor maçının önemi hakkında da konuşan Yalçın, "Kazanmak zorundayız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.
12
Abone Ol
Bugüne kadar ne kadar kazanmak istiyorsak, bugün ve bugünden daha sonra kazanmayı çok daha fazla istiyoruz. Bizim saha içi hedefimiz belli. Rakibe, oyunumuzu kabul ettirmek. Yine öyle olacaktır." dedi.