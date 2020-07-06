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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 22:14,

Sergen Yalçın'dan olay itiraf!

"Siz bilmiyorsunuz ama..."

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Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.

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Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

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Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.

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65 İSİM KAYSERİYE GETİRİLMEDİ
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5 İSİM KAYSERİ'YE GETİRİLMEDİ

Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.

76 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
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6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

8SERGEN YALÇIN: NKOUDOU KRONİK SAKAT
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SERGEN YALÇIN: NKOUDOU KRONİK SAKAT

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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İlk 11'de yer almayan Georges-Kevin N'Koudou hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Tabi siz hafta içi antrenmanlarda olmadığınız için son durumları bilmiyorsunuz.

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N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri" ifadelerini kullandı.

11KAZANMAK ZORUNDAYIZ
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"KAZANMAK ZORUNDAYIZ!"

Kayserispor maçının önemi hakkında da konuşan Yalçın, "Kazanmak zorundayız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

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Bugüne kadar ne kadar kazanmak istiyorsak, bugün ve bugünden daha sonra kazanmayı çok daha fazla istiyoruz. Bizim saha içi hedefimiz belli. Rakibe, oyunumuzu kabul ettirmek. Yine öyle olacaktır." dedi.

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