Sergen Yalçın'a dev sürpriz!

Beşiktaş'ın başında bugün ilk kez Dolmabahçe'de maça çıkacak olan Sergen Yalçın'ı büyük bir sürpriz bekliyor.
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Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında Vodafone Park’taki ilk maçına bugün çıkacak.
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Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başladı.
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Kara Kartal, dış sahadaki mücadeleyi 2-1 kazanıp ligdeki kötü gidişe yeni hocasıyla birlikte ‘dur’ dedi.
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Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için Siyah-Beyazlı kulüp, Vodafone Park’ta imza töreni düzenlemiş ve 21 bini aşkın taraftar töreni izlemişti.
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40 bin taraftar bekleniyor
Sezon başından beri, lig başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye Kupası’nda alınan istikrarsız sonuçlar sebebiyle Beşiktaş taraftarları da tepkisini gösterdi.
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Önceki yıllarda Vodafone Park’ı tıklım tıklım dolduran Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki takımın ortaya koyduğu futboldan memnun kalmadığı için Dolmabahçe’deki maçlar sırasında tribünlerdeki boşluklar dikkatlerden kaçmamıştı.
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Sergen Yalçın’ın takımın başına getirilmesinin ardından takımda olumlu bir hava oluşması, ek olarak transfer döneminin son gününde kadroya kazandırılan Kevin-Prince Boateng’in ilk maçı olması sebebiyle bugün Vodafone Park’ta 40 bin taraftarın yer alması bekleniyor.
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Futbolcu olarak ilk maçına 28 yıl önce çıktı
Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan Sergen Yalçın, 1990- 97 ve 2002-06 tarihleri arasında Siyah-Beyazlı formayı giymişti.
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Bugün 47 yaşında Vodafone Park’a teknik adam olarak çıkacak olan Yalçın, futbolcu olarak o dönemki adı İnönü Stadı’ndaki ilk mücadelesine 1 Eylül 1991’de Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkmıştı.
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Sergen, Süper Lig’de oynanan o maçta oyuna sonradan girmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.
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Genç hoca, 28 yıl 5 ay 7 gün (10 bin 387 gün) sonra Dolmabahçe’de bir ilki yaşayacak.