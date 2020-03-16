Sergen Yalçın yayında öksürdü, corona virüsü (koronavirüs) sözleri olay oldu

“Oyuncuların konsantre olmaları zordu” Maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Yalçın, “Erteleme ile ilgili biz bir şey diyemeyiz. Devletimizin verdiği bir karar var. Onlar seyircili derse seyircili, seyircisiz derse seyircisiz. Seyircisiz maçlarda atmosfer düşük oluyor. Oyuncuların konsantre olmaları zor. Bağrışmalar duyuluyor. Elimizden geldiği kadar oyuncuları konsantre etmeye çalıştık. 3 puanla ayrılsaydık farkı bir hedef düşünebilirdik. Bu berberlik çok kötü değil, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Ama puan anlamında baktığımızda bizi çok memnun etmedi. Bazı derbi müsabakaları böyle geçer. İki taraf da kontrollü almak ister. Kim gol atsaydı, müsabakayı galip bitirirdi. Pozisyona da girdik, pozisyon da verdik. Kısmet böyleymiş. Oyunun gidişatı bazen geride durmanızı gerektirebilir. Mecburi hamleler yaptık ikinci yarıda. İki sakat oldu ve bunlar planı etkiledi. Daha ofansif bir kadro oynatmayı istiyorduk ama sakatlıklar planı bozdu. Bu da takımın ikinci yarı biraz geride kalmasına neden oldu” yanıtını verdi.