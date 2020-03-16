Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 10:21,
Sergen Yalçın yayında öksürdü, corona virüsü (koronavirüs) sözleri olay oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi sonrası açıklamaları olay yarattı.
Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Yabancı futbolcularınız biraz gergin. Sağlık heyetiyle hafta başı toplantı yaptık. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Sanki corona virüsü biraz abartılıyor gibi." ifadelerini kullandı.
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Bu sözler sosyal medyada çok konuşulurken Yalçın'ın yayıncı kuruluşla gerçekleştiği röportajda ise ilginç anlar yaşandı.
Sergen Yalçın, konuşmaya hazırlandığı ilk anda öksürüncü sosyal medya adeta yıkıldı. Bu görüntüyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.
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