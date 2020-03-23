Serena Williams'ın corona virüs isyanı: ''Deliriyorum! Kimseyle takılmak istemiyorum...''

Corona virüsü tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. ABD, geçtiğimiz günlerde bir gün içinde en fazla vaka açıklayan ülke olurken toplamda ise 35 bin vaka ve 471 ölüm oldu... 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsane tenisçi Serena Williams ise, TikTok hesabından hayranlarına seslendi.Anksiyete krizlerine girdiğini söyleyen 38 yaşındaki tenisçi, kendisini evde karantinaya aldığını duyurdu ve şu sözleri kullandı;Corona virüs bende ciddi kaygılara yol açtı. İki haftadır kendimi karantinaya aldım. Evden dışarı çıkmıyorum.Önce bana bir şey olmaz modundayım. Teker teker turnuvalar iptal olunca kafam yerine geldi. Ardından her geçen gün endişelenmeye başladım.Sürekli düşünce halindeyim. Acaba kızıma bir şey olacak mı diye düşünüyorum. Kafayı yiyeceğim.Etrafımda öksüren görünce deliriyorum! Kimseyle takılmak istemiyorum... Tenis turnuvaları, corona virüs nedeniyle belirsiz bir tarihe kadar ertelenmişti.Serena Williams, aktif kadın tenisçilerde açık ara farkla en çok grand slam kazanan tenisçi durumunda...