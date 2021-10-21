Serdar Tatlı kimdir, nereli? Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı hakkında bilgiler
Serdar Tatlı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Peki Serdar Tatlı kimdir, nereli? İşte futbol hakemi Serdar Tatlı hakkında merak edilenler
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Serdar Tatlı, görevinden istifa etti. Hakem eleştirilerinin yükselmesinin ardından TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün kritik bir toplantı düzenlenmişti. Görevinden istifa eden Serdar Tatlı, 1966 Urfa doğumlu. İşte 1988 yılında göreve başlayan Serdar Tatlı’nın biyografisi
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SERDAR TATLI KİMDİR?
Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.