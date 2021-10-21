Serdar Tatlı kimdir, nereli? Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı hakkında bilgiler

Serdar Tatlı, görevinden istifa etti. Hakem eleştirilerinin yükselmesinin ardından TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün kritik bir toplantı düzenlenmişti. Görevinden istifa eden Serdar Tatlı, 1966 Urfa doğumlu. İşte 1988 yılında göreve başlayan Serdar Tatlı’nın biyografisi