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Futbol
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 12:14 | 

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı futbolcu çıktı!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisinin İrlandalı forvet Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.

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1YENİ AŞKI FUTBOLCU ÇIKTI

YENİ AŞKI FUTBOLCU ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan iki yıl önce boşanan model Chloe Loughnan, gönlünü İrlandalı futbolcu Andy O'Connell'e kaptırdı.

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Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, uzun süre sonra aşk hayatındaki sessizliğini bozdu ve yeni birlikteliğini duyurdu.

3ÖNCE BENİM DEDİ

ÖNCE "BENİM" DEDİ

28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmış ve gizemli yakışıklının kim olduğu merak edilmişti.

4SONRA SENİ SEVİYORUM PAYLAŞIMI GELDİ

SONRA "SENİ SEVİYORUM" PAYLAŞIMI GELDİ

Chloe Loughnan ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "Seni seviyorum" sözleriyle yayınlamış ve takipçilerinin merakı giderek artmıştı.

5MEĞER FUTBOLCUYMUŞ...

MEĞER FUTBOLCUYMUŞ...

Chloe Loughnan'ın kalbini kaptırdığı bu yakışıklının, İrlandalı futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.

6BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER

BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER

Öte yandan ikilinin Nisan ayında birlikte tatil yaptıkları Andy O'Connell'ın bu paylaşımıyla gün yüzüne çıkmıştı.

7ANDY OCONNELLİN KARİYERİ

ANDY O'CONNELL'İN KARİYERİ

28 yaşındaki Andy O'Connell, Avondale United forması giyiyor. Profesyonel kariyerinde 46 resmi müsabakaya çıkan O'Connell, 2 gol ve 1 asist üretebildi.

8NAFAKA ÖDEMEYECEK

NAFAKA ÖDEMEYECEK

Chloe Loughnan'ın Andy O'Connell ile evlenmesi durumunda eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alamayacağı belirtildi.

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Serdar Ortaç, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmiş ancak ödemelerde sıkıntı yaşamıştı.

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Konuyla ilgili konuşan Chloe Loughnan, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye' diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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