Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı futbolcu çıktı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan iki yıl önce boşanan model Chloe Loughnan, gönlünü İrlandalı futbolcu Andy O'Connell'e kaptırdı.
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Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, uzun süre sonra aşk hayatındaki sessizliğini bozdu ve yeni birlikteliğini duyurdu.
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ÖNCE "BENİM" DEDİ
28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmış ve gizemli yakışıklının kim olduğu merak edilmişti.
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SONRA "SENİ SEVİYORUM" PAYLAŞIMI GELDİ
Chloe Loughnan ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bu fotoğrafı da "Seni seviyorum" sözleriyle yayınlamış ve takipçilerinin merakı giderek artmıştı.
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MEĞER FUTBOLCUYMUŞ...
Chloe Loughnan'ın kalbini kaptırdığı bu yakışıklının, İrlandalı futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı.
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BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER
Öte yandan ikilinin Nisan ayında birlikte tatil yaptıkları Andy O'Connell'ın bu paylaşımıyla gün yüzüne çıkmıştı.
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ANDY O'CONNELL'İN KARİYERİ
28 yaşındaki Andy O'Connell, Avondale United forması giyiyor. Profesyonel kariyerinde 46 resmi müsabakaya çıkan O'Connell, 2 gol ve 1 asist üretebildi.
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NAFAKA ÖDEMEYECEK
Chloe Loughnan'ın Andy O'Connell ile evlenmesi durumunda eski eşi Serdar Ortaç'tan nafaka alamayacağı belirtildi.
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Serdar Ortaç, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmiş ancak ödemelerde sıkıntı yaşamıştı.
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Konuyla ilgili konuşan Chloe Loughnan, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye' diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.