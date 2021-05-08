Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı futbolcu çıktı!

Konuyla ilgili konuşan Chloe Loughnan, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye' diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.