Sercan Yıldırım, Survivor sonrası Bursa'yı ikiye böldü!

"Biz destek olmayı da bilirdik. Bu camia birleşirdi, Sercan Yıldırım'ı yarışmada şampiyon yapardı. Ama ne yazık ki Galatasaray'a gidişini de, giderken söylediklerini de unutmadık. Şimdi desteği bizden değil Galatasaray'dan bekleyin"