Sercan Yıldırım, Survivor sonrası Bursa'yı ikiye böldü!
Survivor'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, Bursaspor taraftarlarını ikiye bölerken Sercan'ın babası Kenan Yıldırım, ''Elen gel oğlum'' sözlerini kullandı.
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Survivor programında adından çokça söz ettiren Bursaspor'un eski oyuncusu Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı taraftarların fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu.
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Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Bursa'yı adeta ikiye bölmüş durumda.
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Futbolu bıraktıktan sonra Survivor programına yarışmacı olarak katılan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu.
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"Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor"
Timsah'ın altyapısından yetişip yıllarca yeşil-beyazlı forma ile ter döken, Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışma porgramına devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, "Bursa halkı evladına çok güzel sahip çıktı. Yazıklar olsun diyorum. Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı.
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Anne Şükran Yıldırım ise, "Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş Sercan'dan! Yazıklar olsun!" diyerek sitemde bulundu.
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"Desteği bizden değil, Galatasaray'dan bekleyin"
Konunun sosyal medyada alevlenmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar da görüşlerini bildirmeye başladı.
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Bazı taraftarlar eski futbolcularına destek verilmesi gerektiğini ifade ederken, çoğunluk ise destek vermeyi reddetme eğiliminde.
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Paylaşımlar arasında en dikkat çekici yorum ise şöyleydi...
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"Biz destek olmayı da bilirdik. Bu camia birleşirdi, Sercan Yıldırım'ı yarışmada şampiyon yapardı. Ama ne yazık ki Galatasaray'a gidişini de, giderken söylediklerini de unutmadık. Şimdi desteği bizden değil Galatasaray'dan bekleyin"