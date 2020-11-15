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GeriFutbol Şenol Güneş'ten Rusya maçı öncesi büyük sürpriz! İlk 11'de...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 12:01 | 

Şenol Güneş'ten Rusya maçı öncesi büyük sürpriz! İlk 11'de...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile çok kritik bir maça çıkıyor. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş kararını verdi...

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A Milli Futbol takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya karşısına 'Ya tamam, ya devam' demek için çıkıyor. Milliler, yenilmesi halinde gruptan çıkma şansını kaybedecek.

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Türkiye'nin kazanması halinde gözler gruptaki diğer maçlara çevrilecek.

3ŞENOL GÜNEŞ DALYA DİYOR
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ŞENOL GÜNEŞ DALYA DİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya karşısında futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 100. kez milli takıma hizmet verecek.

4GÖZLER SIRBİSTAN MAÇINDA
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GÖZLER SIRBİSTAN MAÇINDA

Uluslar Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlamak için iki maçını da kazanmak zorunda olan Türkiye, aynı zamanda Macaristan'ın Sırbistan'a kaybetmesini bekleyecek.

5TÜRK MİLLİ TAKIMI ÇOK GÜÇLÜ
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'TÜRK MİLLİ TAKIMI ÇOK GÜÇLÜ'

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, zorlu maç öncesi ''Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor.'' sözlerini kullanmıştı.

6MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR
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'MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Şenol Güneş ise ''İşimi aşkla yaptım. Yeteneğinizi sevgi ve saygı ile birleştirince hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Allah, 'Yürü ya kulum' diyor. Rusya maçı bizim için çok önemli. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Puan ve sıralama açısından elemelerden sonraki duruma göre bir şans doğabilir.'' demişti.

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Tecrübeli teknik direktör, kritik maç öncesi kadro kararını verdi.

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Mutlak kazanılması gereken Rusya maçı öncesi Şenol Güneş'in sahaya çıkartmadığı planladığı kadro şu şekilde;

9MERT GÜNOK
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MERT GÜNOK

10ZEKİ ÇELİK
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ZEKİ ÇELİK

11MERİH DEMİRAL
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MERİH DEMİRAL

12OZAN KABAK
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OZAN KABAK

13CANER ERKİN
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CANER ERKİN

14OZAN TUFAN
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OZAN TUFAN

15OKAY YOKUŞLU
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OKAY YOKUŞLU

16CENGİZ ÜNDER
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CENGİZ ÜNDER

17HAKAN ÇALHANOĞLU
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HAKAN ÇALHANOĞLU

18KENAN KARAMAN
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KENAN KARAMAN

19CENK TOSUN
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CENK TOSUN

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Şenol Güneş: Oyuncuların zihinsel dağınıklıkları olabiliyor

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