Şenol Güneş'ten Rusya maçı öncesi büyük sürpriz! İlk 11'de...

'MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR' Şenol Güneş ise ''İşimi aşkla yaptım. Yeteneğinizi sevgi ve saygı ile birleştirince hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Allah, 'Yürü ya kulum' diyor. Rusya maçı bizim için çok önemli. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Puan ve sıralama açısından elemelerden sonraki duruma göre bir şans doğabilir.'' demişti.