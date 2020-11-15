Şenol Güneş'ten Rusya maçı öncesi büyük sürpriz! İlk 11'de...

A Milli Futbol takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya karşısına 'Ya tamam, ya devam' demek için çıkıyor. Milliler, yenilmesi halinde gruptan çıkma şansını kaybedecek.
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Türkiye'nin kazanması halinde gözler gruptaki diğer maçlara çevrilecek.
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ŞENOL GÜNEŞ DALYA DİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya karşısında futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 100. kez milli takıma hizmet verecek.
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GÖZLER SIRBİSTAN MAÇINDA
Uluslar Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlamak için iki maçını da kazanmak zorunda olan Türkiye, aynı zamanda Macaristan'ın Sırbistan'a kaybetmesini bekleyecek.
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'TÜRK MİLLİ TAKIMI ÇOK GÜÇLÜ'
Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, zorlu maç öncesi ''Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor.'' sözlerini kullanmıştı.
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'MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR'
Şenol Güneş ise ''İşimi aşkla yaptım. Yeteneğinizi sevgi ve saygı ile birleştirince hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Allah, 'Yürü ya kulum' diyor. Rusya maçı bizim için çok önemli. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyor. Puan ve sıralama açısından elemelerden sonraki duruma göre bir şans doğabilir.'' demişti.
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Tecrübeli teknik direktör, kritik maç öncesi kadro kararını verdi.
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Mutlak kazanılması gereken Rusya maçı öncesi Şenol Güneş'in sahaya çıkartmadığı planladığı kadro şu şekilde;