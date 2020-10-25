Selülitli fotoğrafını paylaşıp isyan etti!

Lindsey Vonn'un paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı uzun açıklama ise şu şekilde: Son zamanlarda göründüğünden daha korkutucu olan birkaç bikini ve mayolu fotoğrafımı paylaştım burada. Bu paylaşımlarım sonrası bir sporcu olarak bile vücudumu eleştiren çok sayıda yorum ve haber yapıldı.