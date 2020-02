Selçuk Yöntem ve Cengiz Semercioğlu Fenerbahçe - Galatasaray derbisini konuştu

ALİ KOÇ'U DESTEKLEDİM SY: Ali Koç’u destekledim. Aziz Yıldırım’ı çok severim, Fenerbahçe’ye yaptıkları da hiçbir zaman inkar dilemez. Ben tamamen yaşamın kendi diyalektiği içinde değişim rüzgarına inandığım için Ali Koç’u destekledim. Bu değişimler her zaman her yerde tartışmasız şekilde olmalı zaten. Bazen her şey iyi gitmeyebilir, taktik stratejik yanlış kararlar alınabilir ama bunlar düzelmeyecek demek değildir. Fenerbahçe büyük bir camia olduğu için her şeyin altından kalkabilir