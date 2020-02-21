Selçuk Yöntem: "Bu derbide Mozart zekası da var Salieri kurnazlığı da"

MOTİVE EDECEK SY: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi topluma iyi gelen, herkesin motivasyonunu yükselten bir olaydır. Hafta boyu beklenir, bir sonraki hafta boyu tartışılır, bundan güzel bir şey var mı?



CS: Sen Mustafa Denizli’yle izleyeceksin ama ben yıllar sonra bir Galatasaraylı olarak derbiyi Kadıköy’de izleyeceğim. Ama merak etme, yanımda koyu bir Fenerbahçeli olacak; Acun Ilıcalı’yla beraber izleyeceğiz maçı. Açıkçası bir yandan da düşünmüyor değilim, kazansak nasıl sevineceğim diye!



SY: Valla hiç belli olmaz Cengizciğim, karşı karşıya da gelebiliriz maçta. Madem sen bile gidiyorsun ben de orada olabilirim her an...