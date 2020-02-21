Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 07:00,
Selçuk Yöntem: "Bu derbide Mozart zekası da var Salieri kurnazlığı da"
Cengiz Semercioğlu ile Selçuk Yöntem, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı.
CS: Amadeus oyununda Salieri rolündeki performansına herkes şapka çıkarıyor. Salieri ve Mozart arasındaki çekişme de klasik müzik tarihinin en çarpıcı konusu. Paralellik kuracak olursak Fenerbahçe mi Salieri’dir, Galatasaray mı?.. Mozart-Salieri çekişmesinde iki takımdan hangisi hangisidir
SY: Salieri, olayların satrancını çok iyi yapan, planlarını çok iyi kuran bir adam. Bir kere olumsuz bir yönü var adamın... Eskiden böyle miymiş, Mozart’la karşılaştıktan sonra mı böyle olmuş o belli değil. Burada ben Fenerbahçe’ye ‘Salieri’ diyemem. Mozart’ın ruhunu koyabilirim Fenerbahçe’ye. Tabii ki Galatasaray’a da ‘Salieri’ diyemem. Ama bir paralellik kurmamı istiyorsan bu derbi için; Mozart’ın zekası ve dehasıyla, Salieri’nin kurnazlığı ve stratejesinin olumlu anlamda karışımı diyebiliriz...
BEŞİKTAŞLI'YDIM DERWALL GELİNCE G.SARAYLI OLDUM
CS: Şimdi bir dondurma ısmarlasam sana pazar günü Galatasaray’ı destekler misin?
SY: Birçok maça gittim mağlubiyeti de gördüm, beraberliği de yaşadım. Babam götürürdü bizi derbilere ama geceden kuyruğa girilirdi ve büyük sorundu. Çok cesaret edemezdik ama meşakkatli bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu hatırlıyorum
CS: Sen yine 4 yaşında takım değiştirmişsin, ben 14 yaşına kadar Beşiktaşlı’ydım. ?
SY: Hadi ya! Seninki daha beter, seni de mi dondurmayla kandırdılar?..?
CS: Yok, Derwall yüzünden Galatasaraylı oldum ben. Beşiktaşlı babam Almanya’dayken Derwall ve Alman Milli Takımı’nın hastasıydı. 80’de Almanya’yı Avrupa Şampiyonu yapmış, 82’de Dünya Kupası finali oynatmış Derwall, iki yıl sonra Galatasaray’a gelince kayıtsız kalmam imkansızdı?
FENERBAHÇE MAÇI SEVDASINA AZ DAHA DONACAKTIM
CS: Hatırladığın, gittiğin derbiler var mı çocukluğunda?
SY: Birçok maça gittim mağlubiyeti de gördüm, beraberliği de yaşadım. Babam götürürdü bizi derbilere ama geceden kuyruğa girilirdi ve büyük sorundu. Çok cesaret edemezdik ama meşakkatli bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu hatırlıyorum.
CS: Nasıl bir zorluk yaşadın taraftar olarak? ?
SY: 13 yaşındaydım kar yağıyor Ankara’da, Fenerbahçe’nin kötü bir sezonuydu Ankara Demirspor maçı vardı ve bizim o maçı almamız gerekiyordu. Ben de spor giyineyim dedim, o zaman Converse’e çok benzeyen ayakkabı vardı onu giydim. Kale arkasında Ankara’nın kar soğuğunda maçı bekledim ve izledim. Fenerbahçe 4-1 yendi çok önemli bir galibiyetti. Maç bitti ayaklarımı hissetmiyorum. Bir içgüdü geldi içime, ‘koş’ dedi. 19 Mayıs Stadı’ndan Bahçelievler’e eve kadar koştum. Ben o yolu koşarak ayaklarımı donmaktan kurtardım. Eve gittiğimde daha sonra ayaklarımın soyulduğunu hatırlıyorum.
ALİ KOÇ'U DESTEKLEDİM
SY: Ali Koç’u destekledim. Aziz Yıldırım’ı çok severim, Fenerbahçe’ye yaptıkları da hiçbir zaman inkar dilemez. Ben tamamen yaşamın kendi diyalektiği içinde değişim rüzgarına inandığım için Ali Koç’u destekledim. Bu değişimler her zaman her yerde tartışmasız şekilde olmalı zaten. Bazen her şey iyi gitmeyebilir, taktik stratejik yanlış kararlar alınabilir ama bunlar düzelmeyecek demek değildir. Fenerbahçe büyük bir camia olduğu için her şeyin altından kalkabilir
BU HAFTA LİGDE İLGİNÇ SONUÇLAR ÇIKAR
CS: Bizim en büyük kozumuz Fatih Terim. Geriden gelip kazanmaların hocası, motivasyonların hocası.
SY: Bunu söylerken gözlerin parlıyor ama şunu unutma sallantılı bir dönem sonrasında 6 maç art arda kazanması büyük bir moral ve istikrar. Ama unutma istatistiklere göre illa bir yerde tökezleme ve mağlubiyet oluyor. O 6 maçlık serinin de stresi olacak Galatasaray’da. CS: O 6 maçlık seri fikstür avantajı tabii. Fenerbahçe maçıyla başlayacak 9 haftalık seriyi bu performansla bitirmek önemli Galatasaray için.
SY: Bu seri de Fenerbahçe’yi motive edecek etkenlerden biri.
CS: Bu hafta 7 şampiyonluk mücadelesi veren takım, Başakşehir dışında 6’sı birbiriyle oynuyor, çok kritik bir hafta lig için... SY: Kesinlikle... Fenerbahçe yener, diğer maçlar beraber biterse gör bakalım o zaman ligin seyrini... Bu hafta çok ilginç sonuçlar çıkacak hazırlıklı olun...
MOTİVE EDECEK
SY: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi topluma iyi gelen, herkesin motivasyonunu yükselten bir olaydır. Hafta boyu beklenir, bir sonraki hafta boyu tartışılır, bundan güzel bir şey var mı?
CS: Sen Mustafa Denizli’yle izleyeceksin ama ben yıllar sonra bir Galatasaraylı olarak derbiyi Kadıköy’de izleyeceğim. Ama merak etme, yanımda koyu bir Fenerbahçeli olacak; Acun Ilıcalı’yla beraber izleyeceğiz maçı. Açıkçası bir yandan da düşünmüyor değilim, kazansak nasıl sevineceğim diye!
SY: Valla hiç belli olmaz Cengizciğim, karşı karşıya da gelebiliriz maçta. Madem sen bile gidiyorsun ben de orada olabilirim her an...
AVRUPA'DA HER ZAMAN GALATASARAY'I DESTEKLEDİM
CS: Galatasaray’ın Avrupa’da başarılı olmasını ister misin?
SY: İstemez miyim, her zaman. Ben Avrupa’da hangi Türk takımı oynarsa oynasın onu tutarım.
CS: Nasıl Fenerbahçeli’sin sen?
SY: Ben Fenerbahçeli’yim ama o da bizim Türk takımımız, olur mu desteklememek...
CS: Ben Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ni almasını desteklerim ama Şampiyonlar Ligi’ni değil. .
SY: İşte kıskançsınız, öyle bir şey yok. Ona bir Türk takımı olarak bakacağız. .
CS: Ben de işin latifesini yapıyorum, tüm Türk takımlarını Avrupa’da desteklerim.
ŞAMPİYON OLMAK MI DERBİDE GALİBİYET Mİ?
CS: Kadıköy’de iş artık tersine döndü; 20 yılın stresi artık Fener’de var. Biz zaten 20 yıldır geliyoruz ya kaybediyoruz ya de en iyi ihtimal beraber kalıyoruz. Ama siz de ‘eyvah 20 yıl sonra kaybeden hangi hoca, hangi başkan olacak’ stresi var. Bu stres adamı götürür Selçuk. .
SY: ‘20 yıldır yenemiyoruz yine mi yenemeyeceğiz, yine mi elimiz boş döneceğiz’ stresi bence Galatasaray’da fazlasıyla var. En başarısız dönemlerde yenemediniz Kadıköy’de, şimdi mi yeneceksiniz!..
CS: 20 yıldır yenemiyoruz sizi ama bu 20 yılda Galatasaray’ın 8 şampiyonluğu var. Son 10 yıldır da yenemiyoruz ama son 10 yılda Galatasaray 5 kez şampiyon olmuş 4’üncü yıldızı takmış..
CS: Peki, senin için hangisi önemli, şampiyonluk mu, Galatasaray’ı yenmek mi?.
SY: Valla G.Saray’ı yenmek (kahkahalarla gülüyor). Türk futbolunun en lezzetli oyunu bu.
MAÇIN OYUNCUSU: MURIQI Mİ FALCAO MU?
SY: Bence maçın oyuncusu Vedat Muriç olur. Eğer bir şekilde beslenirse Vedat bu maçta birden fazla gol bulabilir. ?.
CS: İlk 11’de oynarsa ben sezon başından beri beklediğimiz patlamayı Falcao’nun yapacağına inanıyorum. O değilse Adem Büyük tabii ki. Çok tatlı goller atıyor, Fener’e de neden atmasın!
FENERBAHÇELİ OLMAK ŞAHANE
SY: Ailede herkes Galatasaraylı. Abiler, baba ama hepsi... Bir tek ben Fenerbahçeli’yim. Hiç unutmuyorum 4-5 yaşındayken bir misafirliğe gitmiştim, evin sahibi “Hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. “galatasaraylıyım” dedim. “Niye?” deyince “Babam Galatasaraylı” yanıtını verdim. “Ben Fenerbahçeliyim, sana bir dondurma alırsam Fenerbahçeli olur musun” dedi. “Olurum” dedim. Bana dondurma aldı, Fenerbahçeli oldum! Sonra bana hep “Bir dondurmaya takımını sattın” dediler. Ben de hep onlara “Dondurma bahane Fenerbahçeli olmak şahane” dedim.
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