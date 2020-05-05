Selçuk Şahin'den itiraflar! 'Fenerbahçe, Ronaldinho, İnönü...'

'EŞİM BELKİ DAHA YETENEKLİ' İzmir'de evimizde zaman geçiriyoruz. Eşim de futbolu seviyor, biraz hareketli. Dün de beni traş etti. Yetenekli bir eşim var. Birinin traş etmesi lazım, ben o konuda şanslıyım. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Takım arkadaşım gibi, antrenman yapabiliyoruz. Eşim belki benden daha iyi futbol oynuyor. Bayan futbolu maalesef ileride değil Türkiye'de ama baya yetenekli kendisi. İzmir'de havalar da iyiye gidiyor, keyifli geçiyor zaman. Ama tabii dışarı çıkmayı, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi özledik.