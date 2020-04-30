Selçuk İnan içini döktü: Kendime yakıştıramıyorum

Selçun İnan sessizliğini bozdu ve her şeyi anlattı...
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Sezon sonunda futbolu bırakacak mı? Teknik direktörlük planı var mı? Son dönemdeki performansını beğeniyor mu? Selçuk İnan'dan dobra itiraflar...
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2011'de sarının yanına lacivert yerine kırmızıyı seçerek Türk futbolunun seyrini değiştirdi... 9 senede 5'i lig şampiyonluğu 14 kupa kazandı. Yıllar sonra taraflı tarafsız herkes ondan 'Galatasaray efsanesi' olarak bahsedecek.
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Bugüne kadar hakkında herkes konuştu, o hep sustu. Futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaşırken ve eleştiriler acımasız bir boyut almaya başlarken Selçuk İnan sessizliğini bozdu.
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BU KADAR SESSİZ KALMAMALIYDIM
"Geriye dönüp baktığımda kendimde hatalar buluyorum. 'Neden sessiz kaldım' diye öz eleştiri yaptım. Basınla daha çok iletişime girebilirdim. İlla 'Selçuk iyidir' yazsınlar demiyorum, eleştirebilirler ama kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmasın."
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"Demek ki sessiz kalmışız, algı peşinde koşanlarla haşır-neşir olamamışız! Bugün 'Selçuk bıraksın' diyen 20 yaşındaki çocuk, G.Saray'a geldiğimde 10 yaşındaydı, beni hatırlamıyor olabilir bile..."
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OYNAMAK İSTİYORUM
"Son 2 şampiyonlukta başrolde değildim ama kaptanlığın sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdim. Son bir yıl zordu. Eşimin hamileliğinin son döneminde kimsenin bilmediği bir kaza oldu...Allah'a şükürler olsun hepsini atlattık ama sezon başı antrenmanlarına katılamadım, kafa olarak sezona hazırlanamadım. Dürüst olacağım, bu sezonki performansımı ben de kendime yakıştıramıyorum.
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"Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. 18 senelik futbolculuk hayatımda bırakın maçı idman kaçırdığımı hatırlamam! İnsanlar istiyor diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim."
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"Hocamızla, başkanımızla konuşmadan olaylar nasıl gelişir bilemem. Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum ama gönlüm sahanın içinde sorumluluk alan ve sahanın içinde takımına yardım eden bir oyuncu olarak futbolu bırakmak. Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum."
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'ZATEN ÇOK PARA KAZANDIN' DİYECEKLER
"Para ile işim yok' dediğim zaman yanlış anlaşılıyorum. 'Zaten çok para kazandın' diyecekler... Futbola başladığımda 'çok para kazanayım' diye hayal kurmadım ki! Sözleşmeleri imzalarken hiç pazarlık yapmadım, 'Tamam' dedim çıktım. Oynadığım her takım değerim neyse onu verdi. Türkiye'de değil dünyada futbolcular ortalamanın çok üstünde kazanıyor, bu gerçek.
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BABAM FENERBAHÇELİYDİ BEN GALATASARAYLI OLDUM
"Babam iyi bir Fenerbahçeli'ydi ama yılın yarısında yurt dışına çalışmaya gidiyordu. Halamın oğlu beni Galatasaraylı yaptı. 92-94 arası üst üste iki sezon şampiyon olan, Hamza Hoca'nın oynadığı takımı izleyerek Galatasaraylı oldum. Saunders'ın Fenerbahçe'ye attığı golü hiç unutmam. 2000'deki UEFA finalini İskenderun'da evde izledim, sonra da konvoya çıktık zaten."
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ÜNiVERSITEYE GİTMEK İSTERDİM
"Yokluktan gelen bir hikâyem yok. Çocukluğumda Hatay'daki evimizde her şey yerli yerindeydi. Babam yurt dışında çalışıyordu. Dört ablam var. İkisi üniversite okudu, benim de okumamı çok istediler ama başka bir kariyerim oldu."
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"Üniversiteye gitmeyi çok isterdim. Çanakkale'de oynarken 18 Mart Üniversitesi'ne gitmeye çalıştım ama sürekli genç milli takımların kampında oluyordum. Okul ve futbol ikisi bir arada gerçekten zor."
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KARANTİNADA NELER YAPIYOR?
"Tarihe merakım var, araştırmayı ve kitap okumayı seviyorum. Şu an günümüzde yaşananlarla benzer şeyleri içeren Albert Camus'un Veba kitabını okuyorum. Netflix'te Peaky Blinders'a başladım. Fırsat oldukça eski maçları da izliyorum"
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TEKNİK DİREKTÖRLÜK HEDEFİM VAR
"Futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalacağım. Bana nerede ihtiyaç olur onu zaman gösterir ama kulübede olmak istiyorum. Uzun vadeli planlarımda teknik direktörlük yapmak var."
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MELO&SELÇUK 20 YILDA BİR GELİR
"Trabzon'da Colman'la iyi ikiliydik ama Melo ile üst seviyeye çıktım. Bu tarz ikililer 10-20 yılda bir gelir ve en verimli olduğum zamanı Melo ile geçirdim. Sahaya karakter koyan, çok iyi bir oyuncuydu."
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ALİ SAMİ YEN'İN HAVASI FARKLIYDI
"Ali Sami Yen Stadı'na Galatasaray formasıyla çıkmayı çok isterdim. Manisa ve Trabzon'la o stada çıktım, rakip olarak da Ali Sami Yen'in havasının farklı olduğunu hissediyorsunuz. O stat gözünüze Türk Telekom kadar büyük gözüküyordu."
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TARAFTARA KÜSME HAKKIMIZ YOK
"Beni bu hayatta en mutlu eden şey, sokağa çıktığımda gördüğüm sevgi. Şükürler olsun dışarıda bir kere bile olumsuz bir şey yaşamadım. G.Saray taraftarını çok seviyorum. Arada maçlarda tepki gösterdikleri oldu ama taraftara küsme hakkımız yok. Biliyorum onlar da beni çok seviyorlar." (Sabah)