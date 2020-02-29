MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞehitlerimiz unutulmadı! Kırmızı beyaz...
GeriFutbol Şehitlerimiz unutulmadı! Kırmızı beyaz...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 29 Şubat 2020 - 12:46, /

Şehitlerimiz unutulmadı! Kırmızı beyaz...

Süper Lig kulüpleri, kahraman şehitlerimizin anısına stadyumlarını kırmızı beyaza boyadılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı.

2

Stadın dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi.

3

Ayrıca stadyumun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.

4

Öte yandan Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu'nun dış cephesine büyük Türk bayrakları astı.

5

Trabzonspor ise Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun içerisinde dev Türk bayrakları asmayı ihmal etmedi.

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi