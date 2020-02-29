Şehitlerimiz unutulmadı! Kırmızı beyaz...

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı.Stadın dış cephesinde yer alan led reklam panosundaki reklamlar, şehitlerimizin anısına durduruldu ve panoya Türk bayrağı görüntüsü yerleştirildi.Ayrıca stadyumun dört bir yanına dev Türk bayrakları asıldı.Öte yandan Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu'nun dış cephesine büyük Türk bayrakları astı.Trabzonspor ise Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun içerisinde dev Türk bayrakları asmayı ihmal etmedi.