Şarkıcı Derya Uluğ'dan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a tepki!

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda kritik 3 puan bıraktı. Ankara deplasmanında alınan bu yenilgi, sarı lacivertli taraftarları mutlu etmezken oynanan oyun ve teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri de eleştirildi.Yanal'ı eleştirenler arasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ da yer aldı...Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derya Uluğ, Ersun Yanal'ın tercihlerini eleştirirken 'Ben de sol açık oynarım!' tepkisinde bulundu. Ünlü şarkıcı, ''Dirar solda oynuyo, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta, Böyle oluyosa ben de sol açık oynarım'' şeklinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...2-1 kaybedilen maçın arından Derya Uluğ'un bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Kısa süre içinde şarkıcının paylaşımı 26 bin 'fav' alırken 2 bin kez retweet edildi.Fenerbahçeli taraftarlar, 33 yaşındaki şarkıcıya ''Derya abla forvet oyna'', ''Derya abla takımın başına seni koysak net şampiyonuz'' ve ''Teknik direktör olur musun?'' şeklinde cevaplar verdi. Twitter'da 116 bin takipçisi, Instagram'da ise 776 bin takipçisi bulunan Derya Uluğ, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe maçlarını kaçırmamaya çalışan Uluğ, geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu için de ''Bu penaltıydı!!'' tweeti atmıştı.Konser trafiğinde olsa da Fenerbahçe maçlarını kaçırmamaya dikkat eden güzel şarkıcının sarı lacivert aşkı dikkat çekiyor.