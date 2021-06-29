Samsunspor günleriyle Vladimir Petkovic

2011-2012 sezonunda Samsunspor'un başına getirilen Vladimir Petkovic, daha sonra Karadeniz ekibinden kovulmuştu. Kariyer yolculuğunda istikrarlı bir performans yakalayan Petkovic, İsviçre ile kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor.
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O dönem Süper Lig'de yer alan Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırması sonrasında İsviçre'nin Young Boys takımının hocası Vladimir Petkovic ile el sıkışıyordu.
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Samsunspor kariyeri henüz lig tamamlanmadan sona eren ve 23 0cak 2012'de karşılıklı sözleşmesi feshedilen Petkovic'in teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrildi.
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Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçen Boşnak çalıştırıcı, 2014 yılında Hittzfeld ile yolları ayrılan İsviçre'nin başına getirildi. Petkovic o tarihten bu yana milli takımın başında yer alıyor.
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TÜRKİYE'DEKİ İLK RÖPORTAJI: SAMSUN BALKAN ŞEHRİNE BENZİYOR
Vladimir Petkovic, Samsunspor'a attığı imza sonrası verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyordu:
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Bana Atatürk'ü anlattılar, Samsun şehrinin tarihi önemini. Samsun'u çok beğendim, güzel bir Balkan şehrine benziyor. Bana Samsunsporlular için üç şeyin çok önemli olduğunu söylediler. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek; İstanbul takımlarını yenmek ve Trabzonspor maçları. Fenerbahçe'yi Young Boys ile mağlup etmiştim. Umarım Samsunsporla da yaparım aynı şeyi.