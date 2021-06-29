Samsunspor günleriyle Vladimir Petkovic

Bana Atatürk'ü anlattılar, Samsun şehrinin tarihi önemini. Samsun'u çok beğendim, güzel bir Balkan şehrine benziyor. Bana Samsunsporlular için üç şeyin çok önemli olduğunu söylediler. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek; İstanbul takımlarını yenmek ve Trabzonspor maçları. Fenerbahçe'yi Young Boys ile mağlup etmiştim. Umarım Samsunsporla da yaparım aynı şeyi.