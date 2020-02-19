Şampiyonlar Ligi'ne İstanbul ve Haaland damgası!

30 Mayıs'ta İstanbul’un ev sahipliğinde yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin topu, ilk kez gece oynanan maçlarda görücüye çıktı. Geceye damgasını vuran futbolcu ise 19 yaşındaki Norveçli Haaland oldu...
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Şampiyonlar Ligi, 2 ay sonra geri döndü. Son 16 maçları gece oynanan maçlarla birlikte başladı.
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Son 16 turu ilk maçlarında Salı gecesi Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - PSG maçları oynandı.
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Nefes kesen iki maça ise İstanbul için hazırlanan özel top damgasını vurdu.
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UEFA, gün içinde 30 Mayıs'ta İstanbul’un ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi finalinin yıldızı olacak resmi topu tanıtmıştı...
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''İstanbul 20'' adı verilen Şampiyonlar Ligi'nin resmi topu, Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - PSG maçlarında ilk kez sahaya indi.
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Renkleri ile tam not alan topta yer alan 'İstanbul' yazısı da oldukça beğenildi.
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Geceye damga vuran bir başka isim ise Erling Braut Haaland oldu...
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Borussia Dortmund, Haaland'ın golleriyle PSG'yi Almanya'da 2-1 mağlup ederken tur için avantajlı skoru aldı.
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HAALAND, GALİBİYETİ GETİRDİ
Alman ekibine galibiyet gollerini 19 yaşındaki Norveçli forvet Haaland attı. Genç futbolcu, 69 ve 77. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
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PSG'nin tek sayısını 75. dakikada Neymar kaydetti ancak bu gol, galibiyet için yeterli olmadı.
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19 yaşındaki Norveçli golcü, PSG ağlarına 2 gol bıraktı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. golünü attı. Genç yıldızın özellikle 2. golü büyük alkış aldı.
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Haaland, böylece Dortmund ile oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da golle tanıştı.
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19 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ!
Bu sezon oynadığı 28 maçta 39 gol kaydeden Haaland, inanılmaz bir sezon yaşıyor. Haaland, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı 10 gole ulaşan futbolcu oldu ve tarihe geçti.
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Norveçli futbolcu, Dortmund ile oynadığı ilk lig maçında da gol atmıştı. 19 yaşındaki forvet, gece gösterdiği performansla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
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Gecenin bir diğer maçı ise Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynandı.
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LIVERPOOL, ALMANYA'DA ŞOK OLDU
Atletico Madrid, Liverpool'u İspanya'da 1-0 mağlup ederken rakibine büyük bir şok yaşattı.
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Premier Lig'de namağlup şampiyonluğa koşan Liverpool, Madrid'de isabetli şut çekemezken 14 maç sonra resmi bir maçta kaybetti. Atletico'ya galibiyeti getiren golü ise 4. dakikada Saul kaydetti.