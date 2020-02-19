Şampiyonlar Ligi'ne İstanbul ve Haaland damgası!

19 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ! Bu sezon oynadığı 28 maçta 39 gol kaydeden Haaland, inanılmaz bir sezon yaşıyor. Haaland, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı 10 gole ulaşan futbolcu oldu ve tarihe geçti.