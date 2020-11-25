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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Tarih yazdı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 02:21 | 

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Tarih yazdı...

Şampiyonlar Ligi maçları nefes keserken gecede tarihi bir performans dikkat çekti...

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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in de Old Trafford'da sahneye çıktığı gecede tarihi olaylar yaşandı.

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Başakşehir, Manchester United'a İngiltere'de 4-1 yenilse de gruptan çıkma ve Avrupa Ligi'ne gitme şansını devam ettirdi.

3GARANTİLEYEN İLK TAKIMLAR...
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GARANTİLEYEN İLK TAKIMLAR...

Gecenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen ilk takımlar da belli oldu.

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E Grubu'nda Sevilla ve Chelsea, G Grubu'nda ise Barcelona ve Juventus, iki maç kala gruplarından çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

5UZATMA DAKİKALARINDA DEĞİŞTİ
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UZATMA DAKİKALARINDA DEĞİŞTİ

Chelsea, Sevilla ve Juventus, maçlarının uzatma dakikalarında buldukları golle bir üst tura adlarını yazdırdı. Barcelona ise Dinamo Kiev karşısında 4-0'lık rahat bir galibiyetle tur biletini aldı.

6GECEYE DAMGA VURDU
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GECEYE DAMGA VURDU

Geceye damga vuran futbolcu ise Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli forveti Erling Haaland oldu. Geçtiğimiz günlerde Golden Boy ödülünü kazanan Haaland, tarihi bir gece yaşadı.

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Dortmund'un Club Brugge'u 3-0 yendiği maçta genç golcü, iki gol birden attı.

820 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ
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20 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, Club Brugge maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 20 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim olarak tarihe adını yazdırdı.

912 MAÇTA 16 GOL
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12 MAÇTA 16 GOL

Norveçli golcü, Brugge ağlarına attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Haaland, bu sayıya sadece 12 maç ile ulaştı.

10DURMUYOR
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DURMUYOR!

Haaland, en hızlı 5 gole ulaşan rekoruna ortak olmuş, en hızlı 10 gole ulaşan futbolcu olmayı da başarmıştı.

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Geçen sezon Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan golcü futbolcu, Dortmund ile 6 maçta 8 gol attı.

12NE RONALDO, NE MESSI...
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NE RONALDO, NE MESSI...

Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç sonunda, Raul 33 maç sonunda, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Haaland'a en yakın isimler ise 19 maçta 15 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy ve Soldado oldu. Harry Kane ise 20 maçta 15 gol atmıştı.

13EFSANELERİ DAHA 20 İKEN GEÇTİ
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EFSANELERİ DAHA 20 İKEN GEÇTİ

Haaland, böylece sadece 20 yaşında Ronaldo, Zidane, Adriano, Klose, David Villa ve Aubameyang gibi yıldız futbolcuları geride bıraktı.

14RONALDONUN REKORU...
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RONALDO'NUN REKORU...

Öte yandan Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi olan Cristiano Ronaldo, Ferencvaros karşısında da golünü atarken üst üste 15. Şampiyonlar Ligi sezonunda da gol atmış oldu.

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Ronaldo, ayrıca devler arenasında 131. golünü attı ve zirvede olduğu alanı biraz daha genişletti...

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