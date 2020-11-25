Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Tarih yazdı...

NE RONALDO, NE MESSI... Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç sonunda, Raul 33 maç sonunda, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Haaland'a en yakın isimler ise 19 maçta 15 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy ve Soldado oldu. Harry Kane ise 20 maçta 15 gol atmıştı.