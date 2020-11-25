Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Tarih yazdı...
Şampiyonlar Ligi maçları nefes keserken gecede tarihi bir performans dikkat çekti...
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in de Old Trafford'da sahneye çıktığı gecede tarihi olaylar yaşandı.
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Başakşehir, Manchester United'a İngiltere'de 4-1 yenilse de gruptan çıkma ve Avrupa Ligi'ne gitme şansını devam ettirdi.
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GARANTİLEYEN İLK TAKIMLAR...
Gecenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen ilk takımlar da belli oldu.
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E Grubu'nda Sevilla ve Chelsea, G Grubu'nda ise Barcelona ve Juventus, iki maç kala gruplarından çıkmayı garantileyen takımlar oldu.
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UZATMA DAKİKALARINDA DEĞİŞTİ
Chelsea, Sevilla ve Juventus, maçlarının uzatma dakikalarında buldukları golle bir üst tura adlarını yazdırdı. Barcelona ise Dinamo Kiev karşısında 4-0'lık rahat bir galibiyetle tur biletini aldı.
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GECEYE DAMGA VURDU
Geceye damga vuran futbolcu ise Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli forveti Erling Haaland oldu. Geçtiğimiz günlerde Golden Boy ödülünü kazanan Haaland, tarihi bir gece yaşadı.
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Dortmund'un Club Brugge'u 3-0 yendiği maçta genç golcü, iki gol birden attı.
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20 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ
Erling Haaland, Club Brugge maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 20 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim olarak tarihe adını yazdırdı.
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12 MAÇTA 16 GOL
Norveçli golcü, Brugge ağlarına attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Haaland, bu sayıya sadece 12 maç ile ulaştı.
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DURMUYOR!
Haaland, en hızlı 5 gole ulaşan rekoruna ortak olmuş, en hızlı 10 gole ulaşan futbolcu olmayı da başarmıştı.
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Geçen sezon Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan golcü futbolcu, Dortmund ile 6 maçta 8 gol attı.
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NE RONALDO, NE MESSI...
Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç sonunda, Raul 33 maç sonunda, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Haaland'a en yakın isimler ise 19 maçta 15 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy ve Soldado oldu. Harry Kane ise 20 maçta 15 gol atmıştı.
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EFSANELERİ DAHA 20 İKEN GEÇTİ
Haaland, böylece sadece 20 yaşında Ronaldo, Zidane, Adriano, Klose, David Villa ve Aubameyang gibi yıldız futbolcuları geride bıraktı.
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RONALDO'NUN REKORU...
Öte yandan Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ismi olan Cristiano Ronaldo, Ferencvaros karşısında da golünü atarken üst üste 15. Şampiyonlar Ligi sezonunda da gol atmış oldu.
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Ronaldo, ayrıca devler arenasında 131. golünü attı ve zirvede olduğu alanı biraz daha genişletti...