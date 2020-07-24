Şampiyonlar Ligi nerede ve ne zaman oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi maçları, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lizbon'da tamamlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları UEFA'nın aldığı kararla seyircisiz olarak oynanacak. Korona virüsü nedeniyle durdurulan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ağustos ayında kalan son 16 tur maçıyla yeniden başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve maç tarihleri.
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1
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finalde Manchester City / Real Madrid eşleşmesinin galibi Juventus / Lyon galibiyle karşılaşacak. Barcelona / Napoli galibi ise Bayern Münih / Chelsea kazananıyla oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde final ve maç tarihleriyle ilgili bilgiler.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
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Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon
Leipzig - Atletico Madrid
Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea
Atalanta - PSG
5
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ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon | Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea