Futbol Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 21:39 , 24 Temmuz 2020 - 21:39

Şampiyonlar Ligi nerede ve ne zaman oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi maçları, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lizbon'da tamamlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları UEFA'nın aldığı kararla seyircisiz olarak oynanacak. Korona virüsü nedeniyle durdurulan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ağustos ayında kalan son 16 tur maçıyla yeniden başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve maç tarihleri.