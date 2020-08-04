MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriŞampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA tarih verdi!
GeriSpor Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA tarih verdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 18:32,

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA tarih verdi!

Koronavirüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından biri de Şampiyonla Ligi olmuştu. Avrupa'nın en çok seyredilen futbol organizasyonunun ne zaman başlayacağı ve maçların tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mart ayından bu yana maç oynanmayan Şampiyonlar Ligi'nde, kalan maçlar için tarih bilgisi UEFA tarafından paylaşıldı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ve tarihleri...

2
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

3
Abone Olgoogle-news

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

4ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Abone Olgoogle-news

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon

Leipzig - Atletico Madrid

Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea

Atalanta - PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon | Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea

Leipzig - Atletico Madrid | Atalanta - PSG

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi