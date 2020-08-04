Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA tarih verdi!
Koronavirüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından biri de Şampiyonla Ligi olmuştu. Avrupa'nın en çok seyredilen futbol organizasyonunun ne zaman başlayacağı ve maçların tarihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
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Mart ayından bu yana maç oynanmayan Şampiyonlar Ligi'nde, kalan maçlar için tarih bilgisi UEFA tarafından paylaşıldı. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ve tarihleri...
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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
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12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon
Leipzig - Atletico Madrid
Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea
Atalanta - PSG
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon | Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea